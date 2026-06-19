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Заплахи и обиди от фенове на Локомотив Пловдив тласнали Цварц към ЦСКА

19 юни 2026, 10:49 часа 659 прочитания 0 коментара
Снимка: Aleksandar Karamfilov/ LAP.bg
Заплахи и обиди от фенове на Локомотив Пловдив тласнали Цварц към ЦСКА

ЦСКА привлече първото си ново попълнение това лято, след като взе нападателя на Локомотив Пловдив Жоел Цварц. Таранът подписа договор за 3 години с „армейците“, след което бе представен официално от клуба. Преминаването на нидерландския голмайстор при „червените“ обаче бе прието много тежко от феновете на „смърфовете“, които скочиха на ръководството на „черно-белите“, както и на самия футболист.

От Локомотив Пловдив излязоха днес с позиция по случая с Цварц. Шефовете на „смърфовете“ обясниха, че ЦСКА е активирал откупната клауза в договора на нападателя и „черно-белите“ не са имали възможност да възпрепятстват трансфера. Ръководството на Локомотив също така разкри, че заплахи и обиди по адрес на нидерландеца от страна на фенове на тима са го тласнали към преминаване при „армейците“.

ЦСКА е активирал откупната клауза в договора на Цварц

„Уважаеми локомотивци, във връзка с трансфера на Жоел Цварц в ЦСКА бихме искали да внесем яснота по темата. Решенията в ПФК Локомотив Пловдив се взимат след обсъждане и консултации с всички хора, които имат пряко участие в управлението на клуба“.

„Жоел Цварц имаше заложена откупна клауза в своя договор. След като тя бе активирана от ЦСКА, а и самият футболист изрази желание да премине в този клуб, ПФК Локомотив Пловдив нямаше възможност да възпрепятства осъществяването на трансфера“.

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„Бихме искали също да отбележим, че част от факторите, повлияли върху решението на Жоел, са заплахи и обидни съобщения, които той е получил в личните си профили в последните дни. Благодарим на Жоел Цварц за професионализма и приноса му към отбора и му пожелаваме успех в бъдещe“, написаха от Локомотив Пловдив.

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ЦСКА Локомотив Пловдив Жоел Цварц
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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