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"Чух, че олигархията вече била елиминирана от властта и се засмях": Гюров за 100 дни власт на Радев

16 август 2026, 15:58 часа 885 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook
"Чух, че олигархията вече била елиминирана от властта и се засмях": Гюров за 100 дни власт на Радев

"Чух, че олигархията вече била елиминирана от политическата власт. Първо се засмях, защото се сетих как Цецка Цачева беше заявила от Китай, че правосъдната реформа в България е приключила! Но всъщност не е смешно, когато обществото вижда едно, а му говорят друго. Само актьорите се сменят."

Това написа бившият служебен премиер Андрей Гюров по повод настъпването на 100 дни от началото на управлението на правителството на Румен Радев. По-рано в неделя опозиционните сили също изразиха категоричните си негативни оценки за управлението на "Прогресивна България" - припомнете си в линковете:

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