Националната библиотека и УниБИТ представиха България на 150-ата конференция на Американската библиотечна асоциация

Доц. д-р Калина Иванова, директор на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ (НБКМ), и доц. д-р Елена Савова от УниБИТ представиха българската библиотечна, академична и културна общност по време на юбилейната 150-а конференция на Американската библиотечна асоциация (ALA), проведена в Чикаго, САЩ. Форумът е едно от най-значимите международни събития в областта на библиотечно-информационните науки и отбеляза 150 години от създаването на Асоциацията.

Присъствието на доц. д-р Калина Иванова и доц. д-р Елена Савова от УниБИТ на конференцията подчертава активната роля на България в международния диалог за бъдещето на библиотеките, достъпа до знание, дигитализацията и опазването на културното наследство.

По време на визитата делегацията проведе среща в Генералното консулство на Република България в Чикаго. Генералният консул Светослав Станков връчи благодарствен плакет на доц. д-р Калина Иванова в знак на признателност за нейния принос към съхраняването и популяризирането на българското книжовно и културно наследство.

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Българската общност в Чикаго, най-голямата в САЩ, организира специална програма за директора на Националната библиотека. Доц. д-р Калина Иванова посети библиотеките на Чикагския университет основан през 1892 г. с подкрепата на Джон Д. Рокфелер и на Северозападния университет (Northwestern University) в Еванстън (1851). Бяха проведени срещи и обсъдени възможности за академично и културно сътрудничество и обмен на издания. И двете университетски библиотеки съхраняват значими колекции от книги на български език.

Беше обсъдено и сътрудничество с представители на българската общност - Живка Петрова – директор на Малкото българско училище в Чикаго, доц. д-р Ангелина Илиева – преподавател по славистика, както и със сдружение „Магура“.

В рамките на конференцията на ALA българските представители проведоха професионални срещи с водещи личности от международната библиотечна общност. Сред тях бяха Сам Хелмик – президент на ALA (2025–2026), проф. Клара Чу – директор на Мортенсън центъра за международни библиотечни програми към Университета на Илинойс в Урбана-Шампейн, както и Барбара Форд – президент на ALA (1997–1998) и една от най-авторитетните фигури в международното библиотечно сътрудничество. По време на откриването тя бе удостоена със званието „Почетен член на ALA“ – едно от най-високите отличия на Асоциацията.

Особено ценна бе възможността за представяне на българските библиотечни и академични традиции пред партньори от САЩ и международната общност. УниБИТ, като специализиран университет в областта на библиотекознанието, информационните технологии и културното наследство, затвърди ролята си като активен участник в изграждането на устойчиви връзки между българската и световната библиотечно-информационна наука.

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Участието на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ и УниБИТ в 150-годишнината на Американската библиотечна асоциация е признание за авторитета на българската библиотечна традиция в международен контекст. То открива нови възможности за партньорства, научен обмен, съвместни проекти и по-видимо присъствие на България в глобалната библиотечно-информационна общност.

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