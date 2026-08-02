Магическа версия на България: "Слънцеломи" на Вида Делчева излиза и като аудиокнига, след като грабна европейска награда

На 4 август в Storytel излиза аудиоверсия на романа „Слънцеломи“ на Вида Делчева, издаден от Orange Books. Книгата, която във варианта за аудио е в прочит на актьора Димитър Ангелов, e приключенско фентъзи с мотиви от българската митология, което ни отвежда в една магическа версия на България. Върховният български магьосник, човекът, донесъл толкова добро с изумителните си слънчеви сили, вместо за защита е започнал да говори за подчинение на обикновеното население.

В скритата от обикновените хора магьосническа столица Горно Търново назрява братоубийствена война, а залогът е оцеляването на цялата страна.

От срещи с караконджули, самодиви и змейове до борба със скрити лични демони, героите в „Слънцеломи“ повеждат читателя на шеметно пътешествие към Долната земя и Дървото на живота.

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Романът спечели престижна европейска награда

Този юли романът бе отличен с европейската награда за фантастика „Кристалис“ по време на годишния фестивал за фантастика „Еврокон“, който се проведе в германската столица Берлин. Той ежегодно се състои на територията на Европа от 1972 г. насам, като през 2004 г. домакин бе страната ни.

Призът „Кристалис“ се присъжда на дебютни творби от Европейската асоциация за научна фантастика (ESFS). Организацията е съставена от фенове и професионалисти в областта на фантастиката. „Слънцеломи“ беше номиниран от България за наградата за дебют при отворено гласуване, традиционно организирано от Инициатива ФендъмБГ. Българските делегати представиха романа пред европейската публика на фестивала.

Това не е първото отличие на "Слънцеломи" – той също така има награда за българска книга на годината от Националния клуб за фентъзи и хорър „Цитаделата“, както и трето място в читателската класация на сайта SciFi.bg за фантастична книга на 2025 г.

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За авторката Вида Делчева

Запалена читателка от дете, Вида Делчева завършва „Книгоиздаване“ в Софийски университет „Климент Охридски“ и започва професионалния си път именно в тази сфера. Работила е като преводач от английски език, редактор на книги в различни жанрове и специалист по книжен маркетинг.

Понастоящем се занимава с комуникация на природозащитни каузи – от кампаниите на „Грийнпийс“ до научни проекти за опазване на биоразнообразието в Европа. Общата нишка, която свързва всичките ѝ професионални избори, е писането – нейната най-голяма страст. Любовта към книгите остава и този роман е нейно проявление.

Можете да откриете книгата в аудиоформат тук (достъпно от 4 август).