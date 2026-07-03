Сменят името на престижната международна награда за литература "Букър"

Международната награда „Букър“ се преименува на Международна награда „Букър - Бухман“, съобщиха от Фондация „Букър“. Промяната е обявена официално на сайта на организацията след сключване на 10-годишно споразумение с благотворителната фондация „Бухман Филантропис“. Наградата за победителя става 100 000 британски лири, като сумата продължава да се дели поравно между автора и преводача/преводачите. Всяка от номинираните книги във финалната селекция получава по 5000 лири, които се делят също поравно между автор и преводач. „Бухман Филантропис“ потвърждава, че фокусът на отличието остава върху най-добрите художествени произведения, преведени на английски език и публикувани във Великобритания и Ирландия.

Фондацията „Бухман Филантропис“ е основана от Дмитрий и Дария Бухман, пише на сайта на организацията. „Нашите основни сфери на дейност включват неонатална и майчина подкрепа, психично здраве и благополучие на деца и младежи, както и литература. В допълнение към тези основни направления, ние предоставяме и еднократни безвъзмездни средства за каузи, които са важни за нас“, обясняват Дмитрий и Дария Бухман.

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Дмитрий е съосновател на Playrix – една от водещите компании за мобилни игри в света. Дария, която е педагог, притежава магистърска степен по лингвистика и езикова педагогика, което подхранва страстта ѝ към литературата и подкрепата ѝ за англоезичните писатели, казват от „Бухман Филантропис“.

През 2016 г. напускат Русия, а от 2020 г. живеят във Великобритания. В края на 2022 г., след началото на войната в Украйна, Дмитрий Бухман затваря офисите на компанията си в Русия, премества част от служителите си и скъсва всички бизнес връзки с родината си, отбелязва „Форбс". Състоянието му се оценява на милиарди долари, което го поставя сред най-богатите хора в света, допълва изданието.

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„Фондацията „Букър“ има удоволствието да обяви, че благотворителната организация „Бухман Филантропис“ пое щедър ангажимент да финансира Международната награда „Букър“ през следващите 10 години, след като вече подкрепи приза през 2026 г. Това съобщение идва в годината, в която наградата отбеляза 10 години от съществуването си в настоящия си формат – период, в който тя се превърна в най-влиятелното отличие за преводна художествена литература в света“, казват от „Фондацията „Букър“.

В знак на признание за това десетилетно партньорство, отличието вече ще се нарича Международна награда „Букър - Бухман“. Като част от отдадеността на „Бухман Филантропис“ да прославя и награждава жизненоважното изкуство на превода, наградният фонд за книгата победител ще се удвои – от 50 000 на 100 000 британски лири, като сумата ще се разделя поравно между автора и преводача (или преводачите). Всяко заглавие, попаднало в краткия списък (номинациите), ще продължи да получава награда от 5 000 британски лири: 2 500 за автора и 2 500 за преводача/ите, отбелязват от Фондация „Букър“.

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Журито за Международната награда „Букър - Бухман“ за 2027 г., което също беше представено, е с председател Кейти Китамура, призната от критиката писателка, попадала в краткия списък за наградата „Букър“ и членове - Патрик Макгинес – писател, преводач и професор по френска и сравнителна литература, включван в дългия списък за „Букър“; Калеб Азума Нелсън – режисьор и автор на бестселъри на вестник „Съндей Таймс“; Олга Равн – писателка, преводачка и романистка, номинирана в краткия списък за Международния „Букър“; и Теса Томпсън – награждавана актриса и продуцент в киното, телевизията и театъра.

От създаването си през 2016 г. Международната награда „Букър“ прославя забележителни литературни произведения от целия свят, като е отличила 11 победители на 11 различни езика и е довела до значителен ръст в продажбите на преводна художествена литература във Великобритания, уточняват от фондацията. Петима автори, отличени с Международната награда, впоследствие спечелиха и Нобеловата награда за литература: Ани Ерно, Юн Фосе, Хан Канг, Олга Токарчук и Ласло Краснахоркаи.

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Тази година съдиите търсят най-добрите мащабни белетристични произведения (романи) или сборници с разкази, преведени на английски език и публикувани в Обединеното кралство и/или Ирландия в периода между 1 май 2026 г. и 30 април 2027 г.

Дългият списък от 12 или 13 книги ще бъде обявен на 16 март 2027 г., а краткият списък от шест книги ще последва на 15 април 2027 г. Книгата победител ще бъде обявена на церемония през май 2027 г., която ще се излъчва на живо в каналите на наградите „Букър“ в социалните мрежи.

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Международната награда „Букър“ за 2026 г. спечели писателката Ян Шуан-цзъ от Тайван за книгата си Taiwan Travelogue, преведена на английски език от Лин Кин. Победителят обяви председателят на журито писателката Наташа Браун.

През 2023 г. Георги Господинов и Анджела Родел спечелиха „Международен Букър“ за романа „Времеубежище“, а тази година Рене Карабаш (на снимката) с романа „Остайница“ в превод на английски от Изидора Анжел бе в краткия списък за приза.