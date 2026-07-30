1400% скок на търсенето на книги: "Одисея" на Кристофър Нолан породи бум на интереса към древногръцката митология

Екранизацията на "Одисея" на Кристофър Нолан не само привлече милиони зрители в киносалоните, но и предизвика рязък ръст на интереса във Великобритания към епоса на Омир и други произведения от гръцката и римската митология. Представители на академичните среди се надяват успехът на блокбaстъра да насърчи повече млади хора да изучават класическите науки, предаде АФП.

Продажбите на печатни издания на "Одисея" във Великобритания са се увеличили с 1400% през четирите седмици до 25 юли спрямо същия период на миналата година, показват данни на изследователската компания NielsenIQ. Особено търсен е преводът на древногръцката творба от 2017 г. на британско-американския класик Емили Уилсън. Най-голямата британска книжарска верига Waterstones отчита ръст от над 1000% в продажбите на нейното издание спрямо 2025 г.

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Увеличение има и при други свързани произведения, сред които "Илиада", "Цирцея" на Маделин Милър и "Пенелопиада" на Маргарет Атууд. Книгата "Одисея" на актьора и писател Стивън Фрай оглавява класацията за исторически бестселъри в британския сайт на Amazon. Интересът се пренася и в аудиоформата – платформата Spotify отчита 310% увеличение на търсенията за преводи на "Одисея".

Снимка: Forum Film Bulgaria

"Хората са привлечени от тези истории. Това не са просто митове, а разкази с история, герои и събития, които продължават да вълнуват читателите", заяви преподавателят по класика в Университета на Ексетър Ричард Кендъл. Той подчерта, че интересът към Омировите произведения не е временна мода, предизвикана само от киното. "Ако това е трик, то този трик продължава вече повече от 2000 години", каза Кендъл.

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В Университетския колеж в Лондон (UCL), където според информацията Нолан е изучавал Омир като студент, също очакват увеличаване на интереса към класическите дисциплини. Ръководителят на катедрата по гръцки и латински Фирозе Васуния заяви, че около филма се е създала "огромна вълна от интерес".

За "Одисея" на Нолан

Филмът е базиран на епическата поема на Омир, създадена на гръцки език около VII-VIII век пр.н.е., и проследява пътя на Одисей към дома след Троянската война. В ролите са Мат Деймън като Одисей, Ан Хатауей като Пенелопа и Том Холанд като техния син Телемах. Продукцията, кото е първият филм на Нолан след "Опенхаймер", се превърна в глобален хит, като вече е реализирала над 640 млн. долара приходи по света.

Въпреки успеха обаче филмът не получи единодушно одобрение. Емили Уилсън, чийто превод на "Одисея" е високо оценен и е сред вдъхновенията за Нолан, разкритикува сценария, заявявайки, че му липсват психологическа, емоционална, политическа и морална дълбочина.

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Британският историк Мери Бърд също изрази резерви към адаптацията, макар да приветства засиления интерес към Омир. По думите ѝ филмът заменя "еротичните загадки, иронията и въпросите за истината и измамата" в оригиналната творба с по-тежко холивудско послание за упадъка на цивилизацията, предава БГНЕС.