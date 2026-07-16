Едно от най-мащабните нарушения на авторски права в историята: Издатели съдят Google

Група от големи издатели е завела дело срещу Google, обвинявайки компанията в незаконно използване на милиони книги, защитени с авторски права, за обучението на своите модели с изкуствен интелект Gemini, пише в. "The Guardian". Книгоиздателите обвиняват технологичния гигант в "едно от най-мащабните нарушения на авторски права в историята".

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Делото е заведено във федералния съд в Ню Йорк от три издателства - Hachette Book Group, Cengage Learning и Elsevier, и от американския автор на бестселъри Скот Търоу. Издателите твърдят, че Google е използвала за други цели книги, предоставени за услуги като Google Books, Google Play Books и Google Scholar. Тези услуги са позволявали на компанията да използва произведенията по определени начини, но не и, както се твърди в съдебния иск, да ги копира с цел обучение на търговски продукти с изкуствен интелект.

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"В отчаян опит да запази своето онлайн господство, Google се отклони от ранното си мото "Не бъди зъл" и се впусна в едно от най-мащабните нарушения на авторски права в историята", се посочва в исковата молба.

Копия на книги с авторски права

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Според жалбата технологичната компания е правила копия на книги, защитени с авторски права, за да обучава Gemini без разрешение или заплащане, въпреки вътрешни обсъждания, признаващите правните рискове. В жалбата се твърди, че Google е сигнализирала вътрешно, че може да се изправи пред потенциални глоби в огромни размери за използването на текстове, предоставени от издателите за Google Play Books.

Ишците твърдят, че действията на технологичния гигант нанасят вреда на авторите и на издателската индустрия като цяло, като изтъкват, че съдържанието, генерирано от изкуствен интелект, може да се отрази негативно на продажбите на книги.

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В жалбата се посочва, например, че Gemini може да генерира за 20 минути на цена от 39 цента криминален роман от 100 страници, замествайки защитен от авторски права оригинален роман, използван за обучението му. "Нито един издател или автор не може да се съревновава с това", казват ищците.

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В исковата молба са посочени редица конкретни книги, за които издателите твърдят, че са сред защитените с авторски права произведения, използвани без разрешение. Делото е поредното в разрастващата се правна битка относно генеративния изкуствен интелект (ИИ) и авторското право.

Автори и издатели са завели поредица от съдебни дела срещу Google, OpenAI, Anthropic и Meta, твърдейки, че техните произведения, защитени с авторски права, са били използвани без разрешение за обучение на модели с изкуствен интелект.

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По-рано тази година хиляди автори, сред които Казуо Ишигуро, Филипа Грегъри и Ричард Озмън, публикуваха "празна" книга в знак на протест срещу компаниите за изкуствен интелект, използващи техните произведения без разрешение.

Ищците търсят обезщетение - постоянна забрана, която да попречи на Google да продължи предполагаемото нарушение, и съдебна заповед, изискваща от компанията да унищожи всички неоторизирани копия на техните произведения, използвани за обучение на нейните системи с изкуствен интелект, припомня БТА.

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