Бургаски ученици с големи успехи в Австралия

Бургаски ученици развяха знамената на България и Бургас от сцената на Международната олимпиада по роботика, (IRO 2025), която се провежда между 17 и 22 декември в Голд Коуст, Австралия. Отборите на ОУ "Александър Георгиев-Коджакафалията" и Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации се състезаваха с над 2000 ученици от 15 държави, а класирането се извърши от международно жури по критерии, свързани с техническо изпълнение, иновативност, креативна концепция и работа в екип.

Отборът на ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“ постигна отлични резултати в категориите за прогимназиален етап. В категория Creative Movie Junior Лъчезар Георгиев (5. клас) и Тома Томов (6. клас) заеха второ място, за което получиха сребърен медал. В категория Creative Idea Junior Анислава Касърова (7. клас) и Веселина Апостолова (6. клас) бяха отличени с Technical Award, присъждана за високо ниво на технологично изпълнение и приложени инженерни решения. Ментори на отбора бяха г-жа Грета Стоянова и г-жа Таня Сребрева.

Със значим успех се представи и Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации – Бургас, която участва с екип от седем ученици и ментор Калоян Тотев. В категория Creative Movie – Senior Димая Нонева и Жаклин Янкова спечелиха Technical Award, с което получиха международно признание за своята креативност, техническа подготовка и цялостно изпълнение на проекта.

Участието и отличията на двата бургаски отбора на IRO 2025 потвърждават високото ниво на подготовка в областта на роботиката и STEM образованието в града, както и последователната работа на училищата за развитие на дигитални и инженерни умения сред учениците. Реализацията на участието беше осъществена с подкрепата на протрама "Бургаски деца", с която насърчаваме младите таланти на Община Бургас.