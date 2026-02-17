Шефът на Европейската спортна стрелба в Бургас: Направихте фантастичко първенство

Президентът на Европейската конфедерация по стрелба Александър Ратнер даде изключително висока оценка на провелото се в Бургас Европейско първенство по спортна стрелба за младежи, юноши и девойки. „Фантастично първенство. Организаторите подготвиха всичко по възможно най-добрия начин. Имахме рекорден брой състезатели - до 16, до 18 години, във всяка категория имахме много добро представяне при младежите. Изключително високи резултати. Всички са щастливи и се надявам скоро да се върнем в Бургас за друго състезание“, каза Ратнер.

На въпрос как би описал Европейското в България като резултат от един изстрел, шефът на европейската спортна стрелба отвърна: „Хит! 10.9“!

Той отдаде заслужено и на председателя на Българския стрелкови съюз Весела Лечева, която е и вицепрезидент на Европейската централа.

„Горд съм, че госпожа Весела Лечева е до мен като вицепрезидент на Европейската конфедерация по стрелба. Тя е не само председател на Българския стрелкови съюз, но и на Олимпийския ви комитет. Невероятният успех на това първенство би бил невъзможен без нейния отбор. Всички работиха изключително добре. Логистиката, транспортът... Лечева и екипът й свършиха страхотна работа“, добави президентът на Европейската конфедерация по стрелба.

Той обяви, че заради представянето на българския организационен екип вече се обмисля в календара на европейската спортна стрелба да влезе ново престижно състезание тук и най-вероятно следващото голямо събитие, което Бургас ще приеме, ще бъде през 2027 г.

„Тук видяхме златното бъдеще на спортната стрелба. Млади състезатели, ново поколение с много силни резултати, които показват, че европейската стрелба има много добро бъдеще“, завърши Ратнер.

България завърши Европейското първенство за юноши и девойки до 16 и до 18 години и младежи и девойки до 21 години с общо 7 медала – 1 златен, 4 сребърни и 2 бронзови.

Калоян Петков, Борис Димитров и Даниел Делчевски взеха отборната титла при юношите до 16 години.

Сребро отстреляха дуетът пистолет Памела Попова и Калоян Петков до 16 г., Деница Тошева на 10 м пушка индивидуално при девойките до 18 г., Виктор Бонев, Дамян Илиев и Петър Иванов на трио пистолет до 21 г. и Виктор Бонев на пистолет соло до 21 г.

Бронзови отличия завоюваха триото пистолет при юношите до 16 години в състав Калоян Петков, Борис Димитров и Даниел Делчевски и триото девойки пистолет до 16 години в състав Тина Христозова, Памела Попова и Дари Навущанова.

Шампионатът на Стария континент се организира от Българския стрелкови съюз и Европейската конфедерация по стрелба. България прие Европейско първенство по спортна стрелба за първи път от 30 години. Страната ни е била домакин на Европейско първенство по спортна стрелба четири пъти – през 1975, 1985, 1992, като последното досега се провежда в София през 1996 година.