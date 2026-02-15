Кметът, управляващ въпреки действаща присъда за купуване на гласове, най-накрая беше отстранен

Общинската избирателна комисия в Поморие прекратява предсрочно правомощията на кмета на село Бата. Причината е окончателна присъда за купуване на гласове, постановена от Върховния касационен съд срещу Георги Георгиев. За решението е уведомена и Централната избирателна комисия (ЦИК), тъй като за селото трябва да бъдат насрочени извънредни частични избори за кмет, предава БНТ. Георгиев е признат за виновен, че е дал по 50 лв. на четирима души да гласуват за определена политическа сила на парламентарните избори през 2021 г.

След една оправдателна присъда от Районния съд в Поморие на втора инстанция кметът беше признат за виновен и му бе наложено наказание от 10 месеца лишаване от свобода с тригодишен изпитателен срок. Присъдата беше потвърдена и от Върховния касационен съд (ВКС) в края на миналата година.

Снимка: БГНЕС

Месец и половина след това обаче той продължаваше да управлява селото, тъй като законът не предвижда институциите да се уведомяват за присъдата автоматично, а ОИК-Поморие няма правомощия да изиска от съда оригиналните документи, за да прекрати мандата на кмета.

След подаден сигнал от две групи общински съветници местната избирателна комисия все пак поиска от кмета на Поморие, на чиято територия е село Бата, да предостави документите за присъдата, след като ги изиска от съда.

Въпреки че на кмета на село Бата не му е наложено наказание да не заема държавна или обществена длъжност, според юристи, Георги Георгиев не може да се кандидатира за кмет, докато не изтече 3-годишният изпитателен срок на присъдата му.

