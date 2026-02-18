Оставката на Румен Радев:

Източници от срещата в Женева: Преговорите за мир в Украйна са в задънена улица

Преговорите между Украйна, Съединените щати и Русия в Женева стигнаха до задънена улица. Това съобщи журналистът на Axios Барак Равид в социалните мрежи, позовавайки се на два информирани източника. Той отдаде липсата на напредък на позицията на представителя на Москва. „Двама информирани източника ми казаха, че преговорите в политическата група в Женева днес „стигнаха до задънена улица“. Източниците отбелязаха, че това се дължи на позициите, изразени от новия главен преговарящ на Русия Владимир Медински“, се казва в изявлението.

Кой е Владимир Медински?

Новият ръководител на руската делегация е председателят на Междуведомствената комисия по историческо образование на Руската федерация, министър на културата и помощник на руския диктатор Владимир Путин. Той и преди е използвал твърдения за историята като претекст за руската инвазия в Украйна.

Анализаторът на Sky News Майкъл Кларк отбеляза, че завръщането на Медински в руската делегация показва, че Путин „не иска да постигне нищо“ в мирните преговори в Женева. Британският анализатор нарече самия Медински „гаден тип“, който има „лудо разбиране за руската история“ и който обича да „чете лекции на всички“ по темата.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
