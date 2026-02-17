Училище в Бургас се сдоби с чисто нов STEM център

Обединено училище „Васил Левски“ в квартал „Горно Езерово“ празнува днес 130 години от основаването си с тържествено откриване на модерен STEM център. Събитието събра ученици, учители, родители, общественици и партньори, които заедно споделиха този важен момент от развитието на образователната институция. Директорът на дирекция „Образование“ в Община Бургас Катя Мишева поздрави ръководството, екипа и учениците на училището от името на кмета Димитър Николов и пожела STEM центърът да се превърне в място на вдъхновение, където любопитството среща иновациите, а идеите се превръщат в реалност.

Поздравления към ръководството и всички гости отправи и началникът на Регионално управление на образованието в Бургас Валентина Камалиева.

Новият STEM център включва три класни стаи, обособени в Център по природни науки. Пространството е организирано в три отделни зони – зона за практическа работа, зона за експерименти и зона за работа в електронна среда. Модерната образователна среда дава възможност за прилагане на иновативни методи на преподаване и активно учене чрез изследване, наблюдение и работа по проекти.

Центърът е оборудван с високотехнологична образователна и свързваща комуникационна система (ВОСКС), интерактивни дисплеи, преносими компютри, конферентни камери, мобилна лаборатория, лабораторна камина, оранжерия, очила за виртуална реалност и мебели за цялостно обзавеждане на кабинетите. Така новата база създава условия за развитие на дигитални умения, критическо мислене и интерес към науката и технологиите.

В училище „Васил Левски“ – кв. „горно Езерово“ се обучават над 450 ученици от подготвителни групи до 7 клас. Учебното заведение предлага и професионална паралелка по кулинария, като провежда учебни практики и съвместни обучителни инициативи с Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ и Бургаски държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“.

С реализирането на този проект ОБУ „Васил Левски“ прави важна стъпка към модерно и качествено образование, съчетавайки богатото си историческо наследство с изискванията на съвременния свят.