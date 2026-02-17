И Европа влезе в мирните преговори за Украйна: Киев го твърди, Москва отрича

Представители на Италия, Германия, Франция и Обединеното кралство присъстват в Женева, Швейцария, където се провежда следващият кръг от преговори между Украйна, Съединените щати и Русия. Това съобщава вестник „La Repubblica“. В него се отбелязва, че тристранните преговори за Украйна се провеждат в пет области: териториални, военни, политически, икономически и въпроси, свързани със сигурността. „Заедно с Германия, Франция и Обединеното кралство, Италия следи напредъка на третата преговорна сесия“, пише изданието.

Източници от правителствените кръгове на страните също потвърдиха пред Суспилен присъствието на британска и френска делегация на преговорите в Женева. Според източници на изданието, украинската страна очаква да се срещне с представители на Великобритания, Германия, Франция и евентуално на САЩ след преговорите в Женева. Разговорите в Женева ще продължат от 17 до 18 февруари.

Към американската делегация се присъединиха върховният главнокомандващ на съюзническите въоръжени сили на НАТО в Европа Алексъс Гринкевич и секретарят на сухопътните сили Дан Дрискол. „Икономист“ съобщава, че в украинската делегация са се очертали две фракции. Групата, водена от ръководителя на президентската администрация Кирило Буданов, се застъпва за бързо споразумение под егидата на САЩ, опасявайки се от затварянето на „прозореца на възможностите“. Втората група, вероятно свързана с бившия ръководител на президентската администрация Андрей Ермак, е скептична към бързото споразумение.

По-късно стана ясно, че първият ден от преговорите е приключил, след като разговорите са продължили четири часа и половина. Според източник на ТАСС, европейците „не са присъствали в преговорната зала“. На срещата са били обсъдени „големи теми и големи компромиси“, предава руската агенция. Преговорите ще продължат утре, 18 февруари.