Лайфстайл:

Срещу милиони евро глоба: Франция освобождава танкер от руския "сенчест флот" (ВИДЕО)

18 февруари 2026, 1:22 часа 569 прочитания 0 коментара
Срещу милиони евро глоба: Франция освобождава танкер от руския "сенчест флот" (ВИДЕО)

Френският външен министър Жан Ноел Баро заяви, че петролният танкер „Гринч“ ще напусне френските териториални води след заплащане на няколко милиона евро и триседмично задържане в Фос сюр Мер. Той бе категоричен, че заобикалянето на европейските санкции има цена и Русия не може да финансира войната си със своя „сенчест флот“ близо до френските брегове.

Танкерът „Гринч“, който е включен в списъка с корабите от руския сенчест флот бе задържан преди близо месец в Средиземно море. В края на януари военнослужещи от френските военноморски сили се качиха на борда на плавателния съд. „Танкерът „Гринч“, на който са наложени международни санкции и който е подозиран, че плава под фалшив флаг, е бил прехванат с помощта на няколко наши съюзници в пълно съответствие с Конвенцията на ООН за морското право“, написа Макрон в социалната мрежа "Екс", като допълни, че „корабът е отклонен“ и е започнало съдебно разследване.

Още: За пръв път: ЕС налага санкции срещу пристанища, обслужващи кораби на руския сенчест флот

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Франция Русия петролен танкер война Украйна руски сенчест флот
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес