Срещу милиони евро глоба: Франция освобождава танкер от руския "сенчест флот" (ВИДЕО)

Френският външен министър Жан Ноел Баро заяви, че петролният танкер „Гринч“ ще напусне френските териториални води след заплащане на няколко милиона евро и триседмично задържане в Фос сюр Мер. Той бе категоричен, че заобикалянето на европейските санкции има цена и Русия не може да финансира войната си със своя „сенчест флот“ близо до френските брегове.

French Foreign Minister Jean Noël Barrot said oil tanker Grinch will leave French waters after paying several million euros and three weeks of costly detention in Fos sur Mer. He said bypassing European sanctions has a price and Russia cannot fund its war with a shadow fleet near… pic.twitter.com/YzEOXvCsnV — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 17, 2026

Танкерът „Гринч“, който е включен в списъка с корабите от руския сенчест флот бе задържан преди близо месец в Средиземно море. В края на януари военнослужещи от френските военноморски сили се качиха на борда на плавателния съд. „Танкерът „Гринч“, на който са наложени международни санкции и който е подозиран, че плава под фалшив флаг, е бил прехванат с помощта на няколко наши съюзници в пълно съответствие с Конвенцията на ООН за морското право“, написа Макрон в социалната мрежа "Екс", като допълни, че „корабът е отклонен“ и е започнало съдебно разследване.

Още: За пръв път: ЕС налага санкции срещу пристанища, обслужващи кораби на руския сенчест флот