Детската болница в Бургас си търси управител

След огромната работа по изграждането и оборудването на Детската болница „Света Анастасия“ в Бургас, начинанието навлиза в своя решителен етап – сформиране на екипа, който е сърцето на всяка болница. На 22 декември 2025 г . Община Бургас обяви конкурс за управител на многопрофилната болница за активно лечение на детски болести. До 10 февруари 2026 г. всеки, който има желание, отговаря на изискванията и е отдаден на каузата „детско здраве“, може да представи своята концепция за развитието на Болницата за 3-годишен период.

Провеждането на конкурса ще мине през три етапа – проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания, представяне на програма за развитие на болницата и събеседване, по време на което кандидатът ще трябва да защити стратегията си за развитието на лечебното заведение и да демонстрира добро познаване на здравното законодателство.

Подробна информация за конкурса можете да намерите в информационните канали на Община Бургас и тук: https://www.facebook.com/profile.php?id=61555705186783,

https://www.linkedin.com/company/110621085/admin/dashboard/

Интересът за работа в Детската болница, чиято цел е да промени модела на здравеопазване – с грижа за малките пациенти и родителите, е много голям. Вече са подадени над 500 кандидатури от всички сфери на дейност на болницата – медицински и немедицински специалисти – както от България, така и от чужбина.

Всички, които проявяват интерес за работа могат да изпращат актуални автобиографии, придружени от мотивационни писмо на demografia@burgas.bg.

Вече са получени голям брой кандидатури за работа в администрацията и в поддръжка на лечебното заведение, затова към момента спира набирането на кандидатури за позиции в администрацията. Педиатричната болница ще предлага денонощна спешна помощ и ще събере на едно място медици от 25 специалности. Болницата ще разполага със 142 легла, 12 от които реанимационни.

„Голямата ни цел е красивата и модерна сграда, оборудвана с последно поколение апаратура, да се превърне в болница от нов тип, в която децата да получават адекватно лечение и грижа, а родителите – нужната подкрепа“, коментира кметът Димитър Николов, за когото изграждането на детска болница в Бургас е лична кауза.