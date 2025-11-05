Ето кога ще се проведе маратонът "Go to Burgas"

На морския хоризонт се задава мащабно и очаквано събитие тази неделя, 9 ноември. Ще се проведе Маратон Бургас 2025 от 07:30 ч. до 16:00 ч. с участието на повече от 1800 души. За да е по-колоритен и запомнящ се, организаторите са подготвили различни изненади и щандове пред сградата на Община Бургас.

Най-запомнящите се сувенири – тези на бранда „Морски знаци“ и сгряващ домашен чай с билки от остров Света Анастасия, ще ви очакват на щанда на Go to Burgas от сутрешните часове в почивния ден. Специалният павилион ще бъде част от Маратон Бургас и ще предлага както уникални, ръчно изработени артикули, така и вкусни изкушения и информация за различните туристически обекти в града.

Ученици от Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ също ще бъдат част от екипа на Общинско предприятие „Туризъм“ в рамките на събитието. Не пропускайте да ни посетите – очакват ви и изненадващи забавления.