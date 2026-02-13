Съюзниците на Украйна единни: Обещаха на Киев военна помощ за 35 милиарда долара

Партньорите на Украйна, на среща във формат „Рамщайн“, се съгласиха да предоставят на Киев допълнителна военна помощ на стойност 35 милиарда долара. Това обяви британският министър на отбраната Джон Хийли след срещата в Брюксел.

Освен това стана ясно, че Великобритания ще отдели 500 милиона паунда за укрепване на противовъздушната отбрана на Украйна. Допълнително, Лондон се присъедини към програмата PURL, която включва закупуването на американско оръжие за Украйна, като разходите се поемат от съюзните държави. Държавите членки на НАТО обявиха подкрепа на стойност стотици милиони долари за инициативата "Списък с първостепенните нужди на Украйна" (PURL) - натовска програма, предназначена да гарантира бързото доставяне на оръжия в страната. Това заяви днес генералният секретар на алианса Марк Рюте, цитиран от Ройтерс.

Още: Великобритания обеща стотици милиони долари за Украйна, включително 1000 ракети

Рюте благодари на Великобритания, Исландия, Норвегия, Швеция и Литва за направените вноски и добави, че очаква скоро да бъдат поети и нови ангажименти, без да посочва конкретни държави. Той говори на съвместна пресконференция с министрите на отбраната на Великобритания, Германия и Украйна, като не уточни общия размер на обявената финансова подкрепа по програмата PURL.

Британският министър на отбраната Джон Хийли заяви, че съюзниците на Украйна вече са поели ангажимент да предоставят около 35 милиарда долара военна помощ на Киев тази година. Сумата включва както нови двустранни ангажименти, така и по-ранни обещания от съюзнически държави, сред които и вече обявените от Германия 11,5 милиарда евро, отбелязва Франс прес, позовавайки се на дипломати от НАТО.

Още: През 2025 г. Европа е компенсирала края на американската помощ за Украйна: Кой сега е най-големият донор

Германският министър на отбраната Борис Писториус заяви, че страната му е готова да достави пет нови системи за противовъздушната отбрана PAC-3 на Украйна, при условие че други съюзници предоставят поне още тридесет. Той изрази "сериозен оптимизъм", че ще бъде постигнато съгласие.

Мащабните руски удари по енергийната мрежа на Украйна доведоха до прекъсвания на отоплението и електроснабдяването в големи части от страната посред зима. "Това е чист терор срещу украинското население", заяви Писториус, обвинявайки Москва, че използва студа "като оръжие срещу невинни жени, деца и мъже". От своя страна, украинският министър на отбраната Михайло Фьодоров каза, че "руснаците не могат да победят на терен" и затова водят война срещу украинската критична инфраструктура.

Още: Румъния: Подкрепата ни за Украйна е пряка инвестиция в сигурността на Европа и НАТО