Украйна отново атакува Волгоград, Русия удари Одеска област (ВИДЕО)

Украйна атакува Волгоград. Съобщава се за огромни пожари в града, на кадри в социалните мрежи се виждат огромни поражения.
A hot situation in Volgograd. https://t.co/gc4SzmQ25g pic.twitter.com/ulpULCNWse— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 12, 2026
По-късно Министерството на отбраната на Русия съобщи, че е унищожило украински дрон над града. Според местни източници, в резултат на това е възникнал пожар в двор на къща на булевард „30-летие Победы“. Горят автомобили. Няма информация за пострадали. Въпреки това, летищата във Волгоград, Саратов и Пенза са затворени.
По-рано бе потвърдено, че рафинерията на „Лукойл“ във Волгоград е спряла преработката на нефт след пожара, причинен от украински дронов удар, съобщава „Ройтерс“. Инсталацията AVT-1 преработва около 18 600 тона на ден. През 2024 г. заводът преработи 13,5 милиона тона суров нефт.
Follow-up analysis of the Feb 11 strike on the Lukoil Volgograd refinery indicates serious damage to technical overpasses of the critical AVT-1 unit. #Ukraine https://t.co/zDYTshl5qD pic.twitter.com/46MbB59YjX— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 12, 2026
Същевременно снимки от сателит Sentinel потвърждават щетите след пожар в петролната рафинерия в Ухта, който според докладите е възникнал в инсталацията за сурова дестилация AVT. Съоръжението е критично важно за дейностите, и спирането му за ремонт изглежда неизбежно, както стана в рафинерията във Волгоград, съобщи по-рано Reuters.
Sentinel satellite images show a fire at the Ukhta oil refinery, reportedly at the AVT crude distillation unit. The unit is critical for operations, and shutdown for repairs is considered likely, as happened at the Volgograd refinery, Reuters reported earlier. #Ukraine https://t.co/TZVT8LCBPc pic.twitter.com/d9l8XW9emL— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 12, 2026
Припомняме, че украинските безпилотни сили нанесоха удар с дронове с голям обсег и по рафинерията „Лукойл Ухтанефтепереработка“ в град Ухта, намиращ се в автономна република Коми. Съоръжението е на около 1700 км от границата с Украйна. Твърди се, че нападението е било осъществено с дронове AН-196 "Лютий" или FP-2.
Ukrainian Unmanned System Forces struck the Lukoil Ukhtaneftepererabotka refinery in Ukhta, Komi Republic, with long-range drones. The facility lies about 1,700 km from Ukraine’s border. #Ukraine pic.twitter.com/FgnSdnq7LG— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 12, 2026
Русия отново удари Одеска област
Четирима души са пострадали в резултат на масирана руска атака срещу област Одеса, съобщи областната администрация. „Записани са попадения и падания на отломки от безпилотни летателни апарати. Повредена е жилищната, индустриалната, енергийната и пристанищната инфраструктура в района на Одеса", съобщи Олег Кипер.
#NAFO Odesa is under attack again. Explosions are being heard across the city, and unfortunately there are reports of a strike on a residential building.— Antoninaodesa NAFO (@antoninaodesssa) February 12, 2026
Every night, russian terror against civilians repeats .
Burn in hell, ruzzians 🤬 pic.twitter.com/po8yXzJFlA
Според предварителни данни, четирима души са пострадали, единият от които е хоспитализиран в тежко състояние. Повредени са многофамилна жилищна сграда, обект за отдих, както и автосалон, добави Кипер.