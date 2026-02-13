Оставката на Румен Радев:

13 февруари 2026, 1:05 часа 202 прочитания 0 коментара
Украйна отново атакува Волгоград, Русия удари Одеска област (ВИДЕО)

Украйна атакува Волгоград. Съобщава се за огромни пожари в града, на кадри в социалните мрежи се виждат огромни поражения. 

По-късно Министерството на отбраната на Русия съобщи, че е унищожило украински дрон над града. Според местни източници, в резултат на това е възникнал пожар в двор на къща на булевард „30-летие Победы“. Горят автомобили. Няма информация за пострадали. Въпреки това, летищата във Волгоград, Саратов и Пенза са затворени.

По-рано бе потвърдено, че рафинерията на „Лукойл“ във Волгоград е спряла преработката на нефт след пожара, причинен от украински дронов удар, съобщава „Ройтерс“. Инсталацията AVT-1 преработва около 18 600 тона на ден. През 2024 г. заводът преработи 13,5 милиона тона суров нефт.

Същевременно снимки от сателит Sentinel потвърждават щетите след пожар в петролната рафинерия в Ухта, който според докладите е възникнал в инсталацията за сурова дестилация AVT. Съоръжението е критично важно за дейностите, и спирането му за ремонт изглежда неизбежно, както стана в рафинерията във Волгоград, съобщи по-рано Reuters.

Припомняме, че украинските безпилотни сили нанесоха удар с дронове с голям обсег и по рафинерията „Лукойл Ухтанефтепереработка“ в град Ухта, намиращ се в автономна република Коми. Съоръжението е на около 1700 км от границата с Украйна. Твърди се, че нападението е било осъществено с дронове AН-196 "Лютий" или FP-2.

Русия отново удари Одеска област

Четирима души са пострадали в резултат на масирана руска атака срещу област Одеса, съобщи областната администрация. „Записани са попадения и падания на отломки от безпилотни летателни апарати. Повредена е жилищната, индустриалната, енергийната и пристанищната инфраструктура в района на Одеса", съобщи Олег Кипер.

Според предварителни данни, четирима души са пострадали, единият от които е хоспитализиран в тежко състояние. Повредени са многофамилна жилищна сграда, обект за отдих, както и автосалон, добави Кипер.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
