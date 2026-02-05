"Кръсти червей на бившия и нахрани сурикат": Кауза с грижа и доза забавление (СНИМКИ)

Зоопарк Бургас предлага най-нестандартния Свети Валентин в България, защото събира празника на влюбените, Трифон Зарезан, сурикати и още няколко животни за една добра кауза - с доза забавление, щипка любов, и малко закачка с бившите. Тази година зоопаркът кани всички – влюбени, необвързани и "емоционално възстановяващи се" – да отбележат 14 февруари по напълно различен начин. Идеята вече предизвиква реакции в социалните мрежи, защото съчетава грижа за животните с хумор и позитивни емоции.

Романтика, грижа и хумор

Между 12:00 и 13:00 ч. на 14 февруари романтиката завладява и животинския свят. Всички животински двойки в зоологическата градина в Бургас ще получат специални лакомства във формата на сърца и валентинки, а "влюбените муцунки" могат да бъдат видени от посетителите.

С каузата си, зоопаркът предлага смислен и дълготраен подарък, който няма да увехне като букет червени рози - осиновяване на животно. В замяна получавате сертификат за осиновяване, удовлетворението, че подкрепяте грижата за животните, и оригинален подарък, който остава във времето.

Най-коментираната идея тази година обаче със сигурност е кампанията с наименованието "Кръсти африкански червей на бившия и нахрани суриката Тимон".

💘🐾14 февруари в Зоопарк Бургас – Любов, хумор и чаша вино! 🍷💘 Тази година съчетаваме Свети Валентин и Трифон Зарезан по... Posted by Зоопарк Бургас / ZOO Burgas-различният зоопарк on Tuesday, February 3, 2026

Зоопарк Бургас предлага нестандартен, но напълно безобиден и забавен начин да се разтоварим от емоциите, като същевременно сме полезни и за обитателите в зоологическата градина, като всички средства от кампанията отиват директно за грижата за животните. Идеята не е отмъщение, а хумор, освобождаване от негативни емоции и подкрепа на добра кауза.

Кръщавате африкански червей, парче месо или зеленчук на името на бившия/бившата. "Подаръкът" се сервира на животните – сурикати, маймуни, сервали, леопарди, птици, костенурки;

Вегетарианските опции отиват при тревопасните;

По желание името се изписва на специална дъска;

Получавате сертификат за спомен.

Зоопаркът ще предлага и чаша вино за тези, които предпочитат просто да се насладят на спокойна разходка сред природата.