"Украйна няма да загуби": Зеленски готов да откаже всякаква сделка, отколкото да приеме "лош мир"

„По-скоро бих отказал всякаква сделка, отколкото да принудя хората си да приемат лош мир. Украйна не губи“. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за The Atlantic. Той бе категоричен, че Украйна би предпочела да продължи да воюва, отколкото да се съгласи на лошо мирно споразумение.

Изданието предостави само общо резюме на разговора на журналиста с украинския президент, с минимални директни цитати. Вместо това авторът до голяма степен предоставя свои собствени интерпретации на чутото, а не точните изявления на Зеленски.

Относно мирното споразумение

Изданието, по-специално, пише, че „някои членове на вътрешния кръг на Зеленски“ са обезпокоени, че прозорецът за сключване на мирно споразумение се затваря и че Украйна е изправена пред още няколко години непрекъснати боеве, ако мирно споразумение не бъде постигнато тази пролет.

„Но Зеленски ми каза, че предпочита да няма никакво споразумение, отколкото да принуди народа си да се съгласи на лошо. Дори след четири години интензивна война, той казва, че е готов да продължи да се бори, ако това е необходимо, за да се осигури достоен и траен мир“, пише интервюиращият, цитирайки само един кратък цитат от Зеленски: „Украйна няма да загуби“.

Според автора на публикацията, по време на интервюто Зеленски многократно е повтарял, че няма да се съгласи на споразумение при унизителни условия. „Бързаме да сложим край на войната“, каза Зеленски, но подчерта, че това не означава съгласие за сделка при каквито и да е условия.

Ролята на САЩ в преговорите

Говорейки за посредничеството на САЩ в мирните преговори, Зеленски изрази мнение, че мирното споразумение между Украйна и Русия би помогнало на Доналд Тръмп във вътрешната му политика, предвид предстоящите междинни избори за Конгрес.

„Мисля, че няма по-голяма победа за Тръмп от това да спре войната между Русия и Украйна. Това е номер едно за него и наследството, което ще остави. Най-добрият залог на Тръмп е да го направи преди междинните избори. Да, той иска по-малко смъртни случаи. Но ако говорим като възрастни, това е просто неговата победа, политическа“, цитира авторът на статията Зеленски.

Изданието твърди, че Зеленски „добре познава мотивите на Тръмп“. Авторът обаче отбелязва също, че украинският президент е „реалист, когато става въпрос за вероятността Тръмп действително да принуди руснаците на компромис“.

Авторът на публикацията отбелязва, че Тръмп е раздразнен от неуспеха да се прекрати бързо войната и „Зеленски чувства това, както и враговете му“. В разговора украинският президент е предположил, че руснаците биха могли да се възползват от нетърпението на Тръмп. „Тактиката, която избрахме, е да попречим на американците да си помислят, че искаме да продължим войната. Ето защо започнахме да подкрепяме техните предложения във всякакъв формат, който ускорява процеса“, е цитиран да казва Зеленски.

Относно референдума и изборите

Двама неназовани съветници на Зеленски са казали на журналиста на американското издание, че Украйна може да направи ключова отстъпка – да се откаже от контрола над останалата част от Донецка област. За да се легитимира подобен компромис, обаче, се обмисля възможността за провеждане на референдум за мирния план тази пролет. За да се увеличи избирателната активност на такъв референдум, се предлага едновременно с това да се проведат и президентски избори.

Според журналиста, Зеленски е съгласен с този подход, но отново подчертава необходимостта от правилно споразумение. „Не мисля, че трябва да подлагаме лошо споразумение на референдум“, казва той, добавяйки, че самата идея за провеждане на избори по време на война идва от Москва, където мечтаят да се „отърват“ от настоящия президент на Украйна.

Относно гаранциите за сигурност

Авторът на публикацията твърди също, че въпреки риска да раздразни Тръмп, Зеленски възнамерява да търси надеждни гаранции за сигурността на Украйна от САЩ и Европа като основно условие за подписване на мирно споразумение.

„В противен случай прекратяването на огъня ще изглежда безсмислено за много украинци, просто давайки шанс на Русия да се подготви за ново нашествие. Но преговарящите са постигнали по-малък напредък по този въпрос, отколкото твърди Зеленски“, пише The Atlantic, припомняйки, че неотдавна Киев говореше за споразумение за гаранция за „100 процента готовност“, което обаче никой не бърза да подпише.

По време на интервюто Зеленски признава, че ключовите въпроси, свързани с документа, остават нерешени. По-конкретно, относно прякото участие на Съединените щати в затварянето на украинското небе за руски ракети в случай на нова руска атака. „Този ​​въпрос все още не е решен. Повдигнахме този въпрос и ще продължим да го повдигаме“, казва Зеленски.

