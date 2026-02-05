Любопитно:

Община Бургас удължава предоставянето на услугата "Топъл обяд"

05 февруари 2026, 18:38 часа
Община Бургас ще продължи изпълнението на дейностите по проекта „Топъл обяд“, след като подписа допълнително споразумение към договора за безвъзмездна финансова помощ. С подписания документ се осигурява допълнителен финансов ресурс, който позволява удължаване на предоставянето на социалната услуга до 30 юни 2026 г. Проектът се реализира по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021–2027 г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс. Услугата „Топъл обяд“ се предоставя безплатно, след извършен подбор, и е насочена към хора в риск от бедност и социална изолация.

Храната се приготвя и доставя без заплащане на такса от страна на потребителите, като се разнася до техните адреси от екипите на Домашен социален патронаж с автомобили на услугата. Целта на проекта е да се осигури здравословна, разнообразна и питателна храна за хора в неравностойно положение. Менюто включва супа, основно ястие и хляб, както и десерт два пъти седмично.

Желаещите да кандидатстват за включване в услугата могат да подадат необходимите документи на адрес: гр. Бургас, ул. „Странджа“ № 15–19, Домашен социален патронаж.

Телефон за допълнителна информация: 0886 708 555.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
община Бургас
