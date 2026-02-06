Кметът на Бургас и синдикатите подписаха анекс към Колективния трудов договoр

Кметът на Бургас Димитър Николов и представители на учителските синдикати в Бургас подписаха анекс към Колективния трудов договор в сферата на образованието. В документа са договорени по-добри условията на труд и заплащане в учебните заведения. Според синдикатите в новия анекс няма отстъпление от досегашните постижения и въпреки трудностите, за поредна година има малък ръст в отделни параметри.

„С новия анекс индексираме допълнителните трудови възнаграждения, тъй като нашите са по-високи от националните договорености. Това, което сме постигнали, е заради доброто партньорство със синдикатите и директорите и с всички, ангажирани в бургаското образование, за да продължим възходящата тенденция при подобряване на условията и заплащането в учебните заведения“, каза кметът Димитър Николов по време на срещата.

В синхрон с политиката на Община Бургас да подкрепя и развива академичния състав и служителите в образование се повишават с 5 % допълнителните възнаграждения за преподаватели, които имат образователна и научна степен „доктор” и „доктор на науките”, за преподаване учебни предмети на чужд език, наставничеството на учителите. На класните ръководители за консултиране на родители и ученици и водене документацията на съответната паралелка, за работа с деца със СОП, както и допълнителните часове над норматива за задължителна преподавателска работа също се повишават спрямо националното КТД.

Новият анекс влиза в сила от 01.01.2026 г., а фактическото изплащане на увеличените допълнителни възнаграждения ще започне след получаване на допълнителни средства от МФ и МОН. По време на срещата кметът Димитър Николов и представителите на учителските синдикати обсъдиха още въпроси, свързани с развитието на образованието, изграждането на иновативните STEM центрове в училищата и подобряване на образователната инфраструктура.

В подписването на анекса към КТД участваха заместник кметът по образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики Михаил Ненов, директорът на дирекция "Образование" в Община Бургас Катя Мишева, председателят на Общинската организация на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България Павел Чепов, председателят на Общинската организация на Сдружение на директорите в средното образование в Република България /СДСОРБ/ Росица Пенчева, председателят на Синдикат на българските учители към КНСБ Константин Янков и председателят на Регионалния синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа” Огнян Маринов.