В Бургас откриха Европейското първенство по спортна стрелба за младежи, юноши и девойки

800 участници от 39 държави ще мерят сили в Европейското първенство по спортна стрелба за младежи, юноши и девойки. Страната ни приема континентален шампионат от 30 години.

„За първи път от 30 години България и Бургас са домакини на европейско първенство по спортна стрелба за юноши, младежи и девойки и аз съм убеден, че ние ще се справим отлично. Пожелавам успех на всички състезатели и благодаря специално н госпожа Весела Лечева, че направи всичко възможно Бургас да бъде домакин на Европейското първенство по спортна стрелба за младежи, юноши и девойки“, каза при откриването на спортния форум кметът Димитър Николов.

„Добре дошли в България, добре дошли в Бургас. За нас е огромна чест да участват рекорден брой състезатели в първото по рода си европейско първенство по спортна стрелба за младежи, юноши и девойки от 30 години. За нас е огромна чест, че сред нас са звездите Мария Гроздева и Таньо Кикряков – двукратни олимпийски златни медалисти, и Антоанета Костадинова – сребърен медалист от Олимпиадата в Токио. Това са хора, които ни радват, с които се гордеем и са пример за всички вас – всички участници в това състезание. Пожелавам на всички участници да следвате съветите на вашите треньори, да се трудите неуморно и всеки ден да преследвате своите мечти“, каза председателят на Българския стрелкови съюз Весела Лечева.

Надпреварата ще продължи от 4-ти до 14-ти февруари в зала „Арена Бургас“.