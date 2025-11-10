Любопитно:

Летище Бургас затваря за половин година: Каква е причината?

10 ноември 2025, 21:52 часа 471 прочитания 0 коментара
Летище Бургас затваря за половин година: Каква е причината?

Концесионерът на летището в Бургас ще инвестира нови 100 млн. лв. в рехабилитация на пистата. Стартът на мащабния проект беше даден днес, на символичната дата от сключването на концесията между Министерството на транспорта и съобщенията и Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД. „Проектът е пример за успешно публично-частно партньорство между държавата, концесионера и местните власти, което води до модернизация, безопасност и устойчиво развитие“, заяви заместник-министърът на транспорта и съобщенията Ангел Забуртов по време на церемонията по първа копка.

Още: "Парчета живот": Снимат филм за терористичния акт на летище Бургас

Пистата е ремонтирана само веднъж през 1980 г., а след повече от 40 години експлоатация е достигала края на своя жизнен цикъл. “През 19-те години от началото на концесията на летищата в Бургас и Варна концесионерът е инвестирал над 400 млн. лв. в развитието на инфраструктурата и е изплатил над 400 млн. лв. концесионни такси“, заяви зам.-министър Забуртов пред БНТ.

Още: След открити куп нарушения: Глобяват наземните оператора на летищата в София, Варна и Бургас

От своя страна главният изпълнителен директор на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД Михаел Ройш подчерта, че тази инвестиция от 100 милиона лева е стратегическа за бъдещето на Летище Бургас и региона. “Да инвестираме днес означава да поставяме основите на възможностите на утрешния ден“, категоричен бе той.

Още: Служители на летищата в Бургас и Варна излизат на протест

Проектът включва реконструкция на 3 200-метровата писта, модерна осветителна и дренажна система, както и пълна модернизация на зоните за безопасност. Ремонтът се изпълнява от българска компания, като паралелно се извършват и строително-ремонтни дейности по перонните площи. По време на строителните дейности летището ще бъде временно затворено за полети, а редовната работа се очаква да се възобнови в началото на летния сезон.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Бургас Ремонт Летище Бургас писта
Още от Бургас
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес