Летище Бургас затваря за половин година: Каква е причината?

Концесионерът на летището в Бургас ще инвестира нови 100 млн. лв. в рехабилитация на пистата. Стартът на мащабния проект беше даден днес, на символичната дата от сключването на концесията между Министерството на транспорта и съобщенията и Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД. „Проектът е пример за успешно публично-частно партньорство между държавата, концесионера и местните власти, което води до модернизация, безопасност и устойчиво развитие“, заяви заместник-министърът на транспорта и съобщенията Ангел Забуртов по време на церемонията по първа копка.

Пистата е ремонтирана само веднъж през 1980 г., а след повече от 40 години експлоатация е достигала края на своя жизнен цикъл. “През 19-те години от началото на концесията на летищата в Бургас и Варна концесионерът е инвестирал над 400 млн. лв. в развитието на инфраструктурата и е изплатил над 400 млн. лв. концесионни такси“, заяви зам.-министър Забуртов пред БНТ.

От своя страна главният изпълнителен директор на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД Михаел Ройш подчерта, че тази инвестиция от 100 милиона лева е стратегическа за бъдещето на Летище Бургас и региона. “Да инвестираме днес означава да поставяме основите на възможностите на утрешния ден“, категоричен бе той.

Проектът включва реконструкция на 3 200-метровата писта, модерна осветителна и дренажна система, както и пълна модернизация на зоните за безопасност. Ремонтът се изпълнява от българска компания, като паралелно се извършват и строително-ремонтни дейности по перонните площи. По време на строителните дейности летището ще бъде временно затворено за полети, а редовната работа се очаква да се възобнови в началото на летния сезон.