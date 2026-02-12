Тази събота е Месопустна задушница: Какво се раздава и какво не бива да се прави

Тази събота – 14 февруари, отбелязваме Месопустна задушница, това е първата за годината голяма задушница. Този ден, който е време за молитва и спомен за починалите, винаги е в събота. На следващият ден (неделя) са Месни заговезни, когато се припомня картината на Страшния съд с четене от Евангелието. А Великият пост започва от понеделник след Сирни заговезни, тази година на 23 февруари.

Раздавките, които обикновено подаваме на задушница, са жест на благодарност към онези, които се молят за душите на нашите починали роднини и близки. Храната, която споделяме на този ден, е за тези от нас, които продължават да живеят, за да се помолят за мир на душите на нашите близки, а не за самите починали. Поради това е важно да споделяме с хората около нас, без значение дали те са близки, познати, приятели или съседи, а не да оставяме храната на гроба.

Какви са подавките за Месопустна Задушница

Още: Първата голяма задушница за 2026 е на тази дата – съвпада с голям празник

Пригответе варено жито със захар, което ще раздадете в памет на покойните, с надежда за прошка от Бога. Житото символизира възкресението и връзката ни със земята и предците ни.

Хлябът или солените питки са също важни, като символ на традициите и обичаите ни. В някои области се поставят пити със свещи на трапезата след посещението на гробовете.

Виното, което символизира кръвта на Христос, е също част от традицията.

Сладките неща са начин за благодарност и спомен за близките, които се молят за душите на покойните. Това се превръща в характерна подавка именно за първата от трите задушници за годината.

Още: Фази на Луната през 2026 година

Можете да поднесете и храна, която те са обичали приживе. Няма забранени храни за този ден. Както на всеки помен, така и на Задушница се раздава на бедни и нуждаещи се.

На гробовете на покойниците не се оставя храна. Подавката се раздава между живите, като вкусвайки от нея, те си спомнят за мъртвите.

Паленето на свещи на Месопусна задушница символизира вярата, а пламъка им напомнят за безсмъртието на душите на покойниците. Тамянът означава чистата молитва, а цветята - добродетелите на починалия.

Какви дейности трябва да избягваме на Месопустна задушница

Още: Пости 2026 - кога се падат и какво трябва да знаем за тях

Разрешено ли е да работим по време на задушница?

Църквата не забранява работата, но призовава да не се работи, ако е възможно да се отложи за друг ден. Например, готвенето и измиването на посудата след ядене не е грях, тъй като това е нещо необходимо. Да се хранят животните също не е грях, докато да прекопаем градината на задушница е грях.

Позволено ли е да се пере на задушница?

Не се препоръчва ръчното пране, защото ще се използва време, което е отделено за молитви. Но няма пречка да се използва пералня, тъй като тя извършва работата, а не човекът.

Още: Официални празници и почивни дни през 2026 година

Може ли да се чисти на задушница?

Не трябва да се чисти, тъй като това отнема време, а почистването може да бъде отложено за следващия ден. Няма забрана да се използва робот, за да се събере прахът.

Позволено ли да се къпем на задушница?

Не е подходящо. Къпането е част от грижата за себе си, а на задушница вниманието трябва да бъде насочено към паметта за починалите.

Още: Задушница 2026: Кога се падат 3-те най-големи Задушници през тази година

Някои хора избират забавления и почивка през този ден, смятайки, че съобразяват с традициите, но това не е редно. През годината има три дни, в които не е уместно да "открадваме" от времето отредено за починалите.

Ето още няколко забрани за задушница:

Храната, която е занесена на гробищата, се раздава на място и не се връща обратно;

Не се консумира храна на гроба и не се пие;

Не се оставя храна на гроба, защото тя е предназначена за живите, починалите нямат нужда от нея.

Още: Великден 2026: Ето кога се пада най-големият християнски празник