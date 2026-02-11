Стихотворение на деня, 12 февруари, от Радой Ралин

"Мечтател" Залезът настойнически зад мене вървии ми подиграва привичките.Сякаш го слушам как сладко мълви:"Колко си смешен мечтател, мой миличък!" Аз си подсвирквам безгрижно с устаи дори го не чувам.Бързам за някакъв краен квартали разсъждавам развълнувано: Аз не желая живот застоял,нито спокойно огнище.Вечно бих искалда крача през локви и кали да нямам със себе си нищо. Нека гърдите ми реже с трионзавистливата кашлица.Нека дъжд и листавърху мен да се ронят;аз ще крача, ще крача. Ако имам нещо скъпо в света,това са непознатите улици...Аз вървя, аз вървя, аз вървяи вятъра нещо одумвам. О, не желая да живея сто години,да си имам къща, старица и внучета.Нека млад, нека двайсетгодишен загина,но бъдещето да предвкуся. И така безпричинно да умра,като крача, покосен да се стрепна,с усмивка, предизвикана от радости притиснати весело клепки. Тогавамоят приятел -недоволникът вятър -ще изфучи от тъга. А старият залез, мъдър и притворен,нека наставнически пак си говоривърху трупа ми млад и силен:"Колко бе смешен мечтател, мой миличък!"Радой Ралин