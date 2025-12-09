Как да предпазите предното стъкло на колата от напукване през зимата

Въпреки че съвременните технологии за производство на автомобилни стъкла ги правят устойчиви на екстремни температури, предното стъкло на колата е най-застрашено от напукване през зимата поради неправилно поведение на водача. Основните заплахи се крият в резките температурни промени, използването на вряла вода и прекомерните усилия за почистване.

Какво може да доведе до напукване на предното стъкло на колата?

Рязък спад на температурата и включване на отоплението на максимум. Това е най-често срещаната ситуация. След мразовита нощ шофьорите включват отоплението на вътрешното пространство на максимална мощност и веднага насочват потока от горещ въздух към замръзналото стъкло. Според експертите печката трябва да се използва внимателно през зимата за отопление на прозорците. Най-големи щети ще причините, ако по стъклото вече има отчупвания и пукнатини.

Топла вода върху замръзнало стъкло. Някои шофьори използват „лайфхак“ с топла вода за бързо размразяване. Изливането на почти вряла вода върху студено стъкло обаче създава екстремно термично напрежение. Последиците от такъв рязък спад на температурата могат да бъдат по-лоши, отколкото от силното и рязко затопляне на купето.

Прекомерна сила при почистване. Използването на стъргалка с прекомерна сила, когато ледът е много замръзнал, е двойно по-рисковано. Поради ниските температури материалът става по-крехък и дори малка сила е достатъчна не само да надраска повърхността, но и да създаде микропукнатина, която бързо ще се разрасне.

Как правилно да се грижите за предното стъкло на колата през зимата

За да се запази целостта на стъклото, експертите съветват да се следват прости правила:

Винаги започвайте нагряването на стъклото на средна мощност и плавно прехвърляйте въздушните потоци към повърхността му.

Използвайте специални течности за размразяване и избягвайте метални или прекалено твърди стъргалки.

Дори малки отчупвания и пукнатини трябва да бъдат ремонтирани незабавно. Те са зоните с най-голям риск и могат да се разраснат бързо под въздействието на замръзване и вибрации.

