Преди студените месеци: Повечето шофьори пропускат тези ключови стъпки

Зимата е точно зад ъгъла и докато може би се запасявате с уютни пуловери и предприемате стъпки, за да отървете дома си от течения, вие също трябва да направите няколко неща, за да подготвите колата си за сезона.

Превозните средства се нуждаят от малко повече внимание през зимата. Ето за какво да помислите сега, за да е сигурно пътуването ви, когато настъпи студеното време.

Започнете с гумите

Тъй като зимните пътища са често заледени и правят гумите на колата ви по-натоварени, трябва да започнете от там. Трябва да имате предвид три неща:

Уверете се, че гумите ви са правилно напомпани, защото сцеплението е жизненоважно за преминаването ви през снега, а температурните промени могат да повлияят на налягането в гумите.

Вземете вериги за сняг, които да държите в багажника си, и знайте как да ги използвате. Бързо монтиращите се вериги са по-лесни за поставяне и премахване, така че е добра идея да се упражнявате да ги използвате, преди да се сблъскате с виелица.

Проверете протектора на гумата си, за да видите дали имате нужда от нов комплект.

Запасете авариен комплект за вашия автомобил

Дори и да живеете в градска зона и не предвиждате да заседнете някъде заснежено без изход, трябва да сте подготвени за най-лошото. Не сте сигурни какво да включите? Започнете с това:

Допълнителни одеяла, ръкавици, чорапи и шапки

Стъргалка за лед и четка за сняг

Фенерче (с допълнителни батерии)

Кабели

Комплект за първа помощ

Бутилирана вода

Комплект, който има клещи, различни отвертки, нож и др.

Пътни сигнални знаци и светлоотразителни предупредителни триъгълници

Препарат за почистване на предно стъкло

Торба с пясък (за сцепление)

Сгъваема лопата

Нагреватели за ръце

Проверете и почистете акумулатора на вашия автомобил

Един от начините да избегнете блокиране и нужда от този комплект е да се уверите, че батерията ви функционира добре. Можете да тествате батерията с компютъризиран тестер за батерия (или да закарате колата за професионална оценка) и да я смените, ако е необходимо.

Почистете клемите на акумулатора, като изключите отрицателните кабели, след това положителните кабели и използвате инструмент за почистване на батерии или телена четка, за да почистите клемите. След това почистете мазнините и киселината, преди да инсталирате отново положителните кабели, след това отново отрицателните. Можете също така да помолите механик да направи това.

Проверете вашите прозорци, резета и панти

През зимата замръзналата вода може да попадне в релсите на прозорците, което може да повреди кабелите на вашия прозорец. Смажете релсите на прозорците си със силиконов спрей или сух тефлонов спрей, като спуснете прозореца и стрелба право в предния и задния прозорец. Отворете и затворете прозореца няколко пъти, за да разнесете смазката наоколо. Можете да направите това и с ключалките си, дори ако обикновено използвате дистанционно за достъп до автомобила си.

Накрая смажете всичките си ключалки и панти. Ако колата ви не запали, когато навън е студено, това е най-лошият момент да откриете, че също ви е трудно да отворите капака.

Проверете нивата на охлаждащата течност

Охлаждащата течност е това, което предпазва вашия двигател от замръзване и напукване през зимата, така че се уверете, че имате достатъчно. Тестовите ленти за охлаждаща течност са доста евтини и лесни за използване: те ще ви покажат дали вашата охлаждаща течност все още е в състояние да осигури защита от замръзване. Ако не е, веднага вземете нова охлаждаща течност.

Подгответе предното стъкло за зимата

Вашето предно стъкло също се нуждае от известно внимание. Първо, уверете се, че имате достатъчно течност за чистачки.

Освен това трябва да помислите за инсталиране на зимни чистачки. Те са тежки и изработени от гума, така че могат да бъдат голямо натоварване за мотора на чистачките, което означава, че не трябва да ги държите включени през цялата година. Можете да изберете някои онлайн или, ако не сте сигурни какъв е размерът за закупуване, отидете до магазин за автомобили, за да сте сигурни, че получавате такива, които пасват на вашия автомобил.

Дръжте автомобила зареден

И накрая, но не на последно място, зареждайте гориво редовно. Това е по-малко съвет за зимуване, отколкото съвет за цяла зима, но е важен. Поддържането на резервоара по-пълен намалява вероятността от замръзване на газопровода и ще гарантира, че имате достатъчно гориво, за да поддържате нагревателя си работещ, в случай че останете блокирани някъде.

