3 навика, които "убиват" колата ви

Превишаването на скоростта по дупки, игнорирането на миенето на колата през зимата и неподгряването на двигателя съкращават живота на автомобила ви и водят до скъпи ремонти.

Съвременната автомобилна индустрия все повече се отдалечава от създаването на "вечни" автомобили Производителите открито или тайно стимулират по-бързата ротация на моделите и зависимостта от сервизни центрове. В резултат на това, въпреки гръмките твърдения за технологично усъвършенстване и горивна ефективност, дизайните стават по-малко устойчиви на износване. Според водещ автомобилен експерт обаче, най-големите щети върху живота на автомобила се нанасят не от завода, а от самия собственик поради неговите безразсъдни навици. Uamotors пише за това.

3 навика на шофьорите, които са пагубни за колата

Разпространено е схващането, че по дупките може да се шофира с висока скорост без никакъв риск, е един от пагубните навици. Всъщност, колкото по-висока е скоростта, толкова повече окачването понася удари - гумите, амортисьорите, лагерите и дисковете страдат. Това причинява чукане, вибрации и в крайна сметка необходимост от ремонти и допълнителни разходи.

Авариен режим на колата – какво трябва да знаем за него?

През зимата много шофьори считат миенето на колата си за загуба на време, защото мръсотията и химикалите се връщат също толкова бързо. Именно те обаче задействат корозионните процеси: солта и влагата увреждат боята, а драскотините се превръщат в петна от ръжда.

Мръсотията се натрупва под гумените уплътнения, в пантите на вратите и арките на гумите, задържайки влагата, което причинява подуване и червени петна през пролетта. Редовното миене помага за отмиване на химикалите и предпазва каросерията от корозия.

Прочетете също: „Грешна страна“: Защо в някои страни се шофира от лявата страна на пътя?

Съществува и мнение, че загряването на двигателя преди пътуване няма смисъл. Този кратък етап обаче позволява смазката да се разпредели равномерно, да създаде необходимото налягане и да осигури правилно смазване на движещите се части. Без загряване износването настъпва много по-бързо. Едва след достигане на температура от около 90 градуса двигателят работи в оптимален режим, а бързината по време на стартиране се отразява негативно на ресурса му.

Прочетете също: Преди студените месеци: Повечето шофьори пропускат тези ключови стъпки