Църковен празник на 24 април: НЕ правете това утре, води до бедност и нещастие

Утре, 24 април, е денят на паметта на свети мъченик Сава Стратилат в православния календар. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник. Според народните вярвания неспазването на две от тях води до бедност и нещастие.

Църковен празник на 24 април

Свети Сава Стратилат е живял през III век, в период, когато Римската империя преживява поредна вълна от гонения на християни. Той е бил високопоставен военен водач - „стратилат“ означава командир на военна част. Според легендата Сава е с готски произход, но служил в римската армия, спечелвайки уважение като опитен и дисциплиниран воин. Въпреки позицията си, той тайно изповядвал християнската вяра, помагал на бедните и затворниците и подкрепял други християни, които били застрашени от преследване.

Църковен празник на 22 април: Защо не бива да оставяте дома си в безпорядък на този ден?

Ключов момент в живота на Сава е откритото му изповядване на вярата в Христос. Когато имперските власти започват да изискват участие в езически жертвоприношения, Сава отказва да се подчини на заповедта им. Той напуска военната служба и открито заявява принадлежността си към християнската общност.

По заповед на римските власти Сава е арестуван и подложен на жестоки мъчения. Според легендата той е претърпял множество мъчения, но не се е отказал от вярата си. Неговата непоколебимост впечатлила дори някои езически войници, които започнали да се чудят за истинността на християнските учения. Въпреки натиска и обещанията за освобождаване, ако се отрече от Христос, Сава остана непоколебим.

Църковен празник на 21 април: 3 забрани, които трябва да спазвате утре

Свети Сава Стратилат е екзекутиран. Според църковното предание смъртта му е мъченическа жертва за вярата. Подвигът му е датиран приблизително от 272 г.

Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 24 април

Червено небе сутрин означава ветровита и дъждовна пролет. Облачен или студен ден означава, че пролетта ще се забави и затоплянето ще настъпи по-късно. Дъждът на този ден означава добра реколта от гъби през лятото.

Какво не може да се прави утре? На този ден е по-добре да не се предприемат нови начинания - смята се, че те няма да донесат желания резултат. Също така не се препоръчва да се вземат пари назаем или да се броят, защото това, според вярванията, може да привлече недостиг и финансови затруднения. Подчертава се също, че не бива да се отказва помощ на хората, защото подобно безразличие, според народните вярвания, може да „отклони“ благополучието и да причини бедност.

Какво може да се прави утре? В деня на Свети Сава Стратилат, който се смята за покровител на воините, се отправят молитви с молба за вътрешна сила, издръжливост и способност за преодоляване на житейските изпитания с достойнство. Смята се, че на този ден е особено важно човек да се помоли за сила на духа и защита при трудни обстоятелства.

Църковен празник на 23 април: Защо градинарството е забранено на този ден?