Църковен празник на 9 юни: Това е най-щастливият знак за деня - вещае късмет и пари

На 9 юни православните християни почитат паметта на Свети Кирил, архиепископ Александрийски, един от най-известните защитници на християнското учение. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

Църковен празник на 9 юни

Свети Кирил, архиепископ Александрийски, един от най-известните защитници на християнското учение. От ранна възраст Кирил се посвещава на служене на Бога – служи като дякон, след това като проповедник и накрая като глава на Александрийската епархия. Светецът става известен с борбата си срещу ересите и оставя след себе си множество богословски трудове, в които тълкува Светото писание, тълкува Евангелията и Посланията на апостолите и защитава учението за Светата Троица.

Традиции, обичаи и забрани на църковния празник на 9 юни

Вярващите се молят на Свети Кирил Александрийски за защита от недоброжелатели, за укрепване на вярата и за мъдрост, търпение и духовна сила в житейски трудности. Смята се, че по това време лятото наистина е започнало, а земята и природата са изпълнени със специална сила. Нашите предци са се опитвали да прекарват повече време на открито, наслаждавайки се на топлината и благодарейки за щедростта на природата.

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По традиция, на този ден хората отиват в гората, за да берат първите ягоди. С това плод е свързана красива легенда: според преданието, когато Исус Христос се разхождал из гората като дете, той се смилил над скромно растение, което не давало плодове, и го целунал. На мястото на целувката се появили първите ароматни червени плодове.

Ягодите, набрани на този ден, трябва да се споделят със семейството и приятелите – това е добра поличба. Денят се смята и за благоприятен за събиране на лечебни билки.

Днес е добър ден да се отървете от лоши навици, да сключите примирие с близки, да извършите добро дело или да започнете важен етап от живота си.

Църквата, както и на всеки друг ден, не одобрява кавги, нецензурни думи, завист, униние, мързел и негодувание. Вярващите са посъветвани да запазят душевно спокойствие, да избягват конфликти и да не желаят зло на никого.

В народните традиции на този ден се спазват няколко забрани. Не се препоръчва да разказвате дори на близките си за плановете и идеите си - вярва се, че всичко може да се провали, ако споделите плановете си.

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Не бива да се карате, спорите или да изяснявате проблемите си с околните - конфликтът може да се проточи дълго време и да причини проблеми. Не трябва да оставяте мръсни чинии в мивката - това води до финансови загуби и проблеми в работата. И обратно, редът и чистотата в дома спомагат за поддържането на богатство, благополучие и вътрешна хармония.

Предците ни са тълкували за времето и реколтата в бъдеще според народни поличби, свързани с този ден. За времето, реколтата и дори предстоящата зима се съдят по народните знаци на деня. Ако има много ягоди в гората, зимата ще бъде студена и сурова. Ако започне да вали - лошото време може да продължи дълго време. Обилната роса сутрин означава добра реколта от зърно. Ако се чуват гръмотевици от ранно утро - дъждовното време ще се задържи дълго време. Силното грачене на враните означава, че ще става по-студено.

Според предците ни, най-щастливият знак за деня е следният: ако пеперуда кацне на дланта ви, ви очакват късмет и финансово благополучие.

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