Църковен празник на 11 юни: Какво се прави утре за щастие и късмет

На 11 юни православният календар почита иконата на Божията майка „Достойно ест“, която е свързана с удивителна история и многобройни свидетелства за помощ и застъпничество пред Бога. Утрешният църковен празник почита и паметта на Св. апли Вартоломей и Варнава. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с него.

Църковен празник на 11 юни

Иконата на Божията Майка "Достойно ест" ("Достойно естъ"), известна още като "Милостива", се почита на 11 юни. Песнопението "Достойно ест" също е свързано с нейното име и история - това е небесният химн, с който Архангел Гавриил възпява Богородица.

Иконата е свързана с дълбока история. Според легендата, през 10-ти век монах от атонския манастира Карея отправял молитви пред тази икона по време на всенощното бдение. Непознат човек влязъл в килията му и те започнали да се молят заедно. Когато произнесли думите „По-честен от херувимите…“, посетителят отбелязал, че техните прославят Божията Майка по различен начин и, тъй като нямал химикал или хартия, написал молитвата директно върху камъка. След това се разкрил като архангел Гавраил и изчезнал.

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След това събитие иконата е пренесена в църквата „Успение на Пресвета Богородица“ в Карея, а плочата с написаната молитва, оставена от архангела, по-късно е доставена в Константинопол (днешен Истанбул).

На 11 юни църквата почита и Св. Вартоломей, който е един от 12-те апостоли на Исус Христос. Името му означава "син на Толмеус", което намеква за неговия произход.

Неговият духовен път е свързан с мисионерска дейност в далечни земи – от Индия и Армения до Персия и Етиопия. Там, сред непознати народи и жестоки изпитания, апостолът не само разпространява Евангелието, но и чрез саможертвата си полага основите на християнската вяра.

Според легендата, заради проповядването на Христовото учение, Вартоломей претърпял най-жестоките мъчения - бил разпнат жив и кожата му била одрана от тялото.

Св. Варнава е друга колоритна фигура, апостол от 70-те, известен като "син на утехата" – име, което подчертава ролята му на насърчител и поддръжник на общността от вярващи. Той произхождал от Кипър и бил известен със своята щедрост: след като продал собственото си имущество, дарил парите за нуждите на нуждаещите се християни.

Варнава изиграл решаваща роля в приемането на апостол Павел в редиците на Христовите ученици. Именно той, уповавайки се на Божието призвание към Павел, го подкрепил, помагайки му да започне обширната си мисионерска дейност.

Заедно с Павел, Варнава предприема първото си пътешествие, проповядвайки в Кипър и Азия. Те успяват да основат множество общности, да укрепят вярата и да разпространят християнството далеч отвъд Юдея. Между апостолите обаче възникнал спор: Варнава настоял да придружи младия Марк, докато Павел не го направил. Така пътищата им се разделили: Варнава се върнал в Кипър, продължавайки мисията си там.

Според църковното предание, Варнава е бил мъченически убит, умирайки от камъни в ръцете на езичници заради своята преданост към Христос и жертвоприношение.

Традици, обичаи и забрани на 11 юни

Пред светата икона "Достойно ест" вярващите се обръщат към Божията майка с най-различни молби – за помощ в делата си, за укрепване на вярата си и за подкрепа в трудни житейски ситуации. Вярва се, че Божията майка е особено близо до Бога и чува искрени молитви и затова хората също идват при нея с покаяние, молейки за прошка на тежки грехове и милост.

В народната традиция празникът съвпада с разгара на сезона на ягодите. Домашният ред и всичко, свързано с подреждането на дома, са особено ценени на този ден - подреждането на вещите и почистването на дома помагат за постигане на хармония и успех в живота.

Денят се счита за благоприятен за срещи с близки, помирение и възстановяване на взаимоотношения – старите оплаквания се забравят по-лесно, а искреният разговор може да укрепи дори сложни взаимоотношения.

На 11 юни, както и на всеки друг ден, Църквата не одобрява клевети, кавги, завист, алчност и униние. Не трябва да се отказва помощ на нуждаещите се.

Според народните вярвания, на този ден човек човек не трябва да коси трева и да събира растения, особено лечебни, за да не „донесе нещастие“ в дома си. Според народните вярвания, по обяд започва особен период, свързан с „веселието на злите духове“, които според предците излизали по полетата и горите и си разделяли „земите“ помежду си.

Не е препоръчително да започвате нови проекти, да броите пари – вярва се, че всичко това може да доведе до финансови затруднения. Препоръчително е също да се избягва вземането на заеми или даването на пари назаем, тъй като това може да доведе до продължителни финансови проблеми.

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