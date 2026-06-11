Църковен празник на 12 юни: Какво НЕ трябва да правите утре - гони щастието от живота

В православния календар 12 юни е денят, в който се чества паметта на светиите Онуфрий Велики и Петър Атонски. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник - какво трябва и какво не трябва да се прави утре.

Църковен празник на 12 юни

Роден в Египет, Онуфрий започва да се стреми към уединение и духовно развитие от ранна възраст. Приема монашески обети в манастир, но копнее за по-съвършен начин на живот. Затова отива да живее в пустинята без външна подкрепа. Там прекарва 60 години в пост и молитва.

Светецът бил открит от друг свой спътник, свети Пафнутий, който се скитал в пустинята с Божията благословия. Старецът разказал на Пафнутий за живота си и на следващия ден той починал в мир. Пафнутий погребал тялото му и по-късно разказал духовните откровения, които бил чул от светеца.

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Свети Петър Атонски, когото църквата почита на 12 юни, е един от първите и най-уважаваните отшелници на Света гора. Той е основател на монашеския живот там. Роден в семейство на византийска аристокрация, светецът прекарва младостта си в служба на Византийската империя. Той е пленен от сарацините, но по чудо се измъква с помощта на Свети Николай Чудотворец.

След освобождаването си от плен, той се обърнал към папата с молба да го ръкоположи за монах. Впоследствие, изоставяйки всички земни грижи, се установил на Света гора, където мълчаливо пости и се моли в продължение на 50 години. Към края на живота си, след откровение, Петър приел друг монах, на когото разкрил всички подробности от аскетичния си живот.

Народни поличби, традиции, обичаи и забрани на 12 юни

Предците ни са гадаели за реколтата и времето според някои знаци на този ден. Обилната роса на този ден означава голяма реколта. Силните ветрове означават бурен юли.Ако небето е ясно сутрин - сенокосът обещава да бъде успешен. Ако започне да вали, това ще съсипе сенокоса, а ако врабчетата цвърчат силно - ще има валежи.

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Какво не бива да правите утре? Изключително важно е да избягвате носенето на черно на 12 юни, тъй като това може да прогони щастието от живота ви. Също така, избягвайте да давате сол – това може да означава да се разделите със собственото си благополучие.

На 12 юни, както и на всеки друг ден, Църквата ни напомня, че не трябва да се караме, да осъждаме, да клеветим или да завиждаме, а също така осъжда алчността и унинието.

Какво можете да правите утре? Според народното поверие, това е благоприятен ден за риболов. След това винаги се готви рибена чорба, символично олицетворяваща връзката между човека и природата. Докато човек поглъща последната лъжица от ястието, трябва да си пожелае нещо, което според суеверието непременно ще се сбъдне.

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