Църковен празник на 23 април: Защо градинарството е забранено на този ден?

На 23 април православната църква почита паметта на мъченица Александра Римска, императрица. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

Църковен празник на 23 април

Света мъченица Александра Римска е съпруга на император Диоклециан (284–305). Той остава в историята като ревностен идолопоклонник и жесток гонител на християните. На заседание на сената си в Никомидия през 303 г. Диоклециан предоставя на всички свои поданици правото свободно да се разпореждат с вярващите в единия Бог, обещавайки им своята подкрепа.

След като научил за тази заповед, светият мъченик Георги Победоносец не се побоял да се обяви за вярващ в Бога и да се противопостави на императора.

В отговор на това поведение Диоклециан заповядал отстъпникът да бъде подложен на най-ужасните мъчения, практикувани тогава в двора. Но Бог спасил светеца: внезапно прогърмял гръм и всички чули божествен глас, обещаващ подкрепа и призоваващ Георги да не се страхува от нищо. В този момент мъченикът бил излекуван от ангел. Всички, включително и императорът, били ужасно уплашени. Ужасът обаче не просветлил Диоклециан. Онези, които станали свидетели на това събитие, повярвали в Господа на християните.

По същото време съпругата на императора, езическата императрица Александра, също познала истинския Бог. Подобно на Георги, тя искала да изповяда вярата си пред императора. Но епархът, след като научил за това, я завел в двореца, за да я предпази от изповед пред съпруга си и по този начин да спаси живота ѝ.

На следващата сутрин, чувайки отново виковете на измъчвания Георги, Александра побързала към мястото на мъченията. Тя се опитала да си проправи път през тълпата и силно призовала Бога да ѝ помогне, наричайки Го Всемогъщият и Единственият. Тя паднала в краката на Георги и пред всички започнала да прославя Христос и да унижава идолите и онези, които им се покланят.

Разгневен, Диоклециан заповядал да бъдат убит не само Георги, но и съпругата му. Тя обаче не оказала съпротива и спокойно последвала светата мъченица. Царицата, изтощена от пътуването, паднала в безсъзнание до стената. Хората предположили, че жената е починала, и очевидната ѝ смърт била записана в документи, съставени след екзекуцията на Георги. Тя приела мъченическа смърт едновременно със собствената си дъщеря Валерия, която също била канонизирана.

Народни поличби, традиции, обичаи и забрани

В народните вярвания на този ден хората са били особено предпазливи от всякакви конфликти и груби думи. Вярвало се е, че викането, ругатните или споровете могат да донесат опасност - съществувало е поверие, че за нарушаване на мира човек може да бъде ударен от мълния. Избягвали са и работата в градината и на полето. Според поверията, всякакви засаждания, направени на този ден, могат да пострадат от градушка или да се вкоренят лошо, затова предците ни са се старали да не „безпокоят“ земята.

На този ден се четат молитви за сила, закрила и благополучие и здраве. Момите се молят да срещнат достоен и добър съпруг.

