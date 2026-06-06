Петров пост 2026: Кога започва, традиции, обичаи и забрани

Петровият пост през 2026 г. е един от най-важните периоди в православния църковен календар, предшестващ празника на светите апостоли Петър и Павел. Това е време на духовно пречистване, молитва и умереност, като датите варират всяка година в зависимост от Великден и Първата неделя на Петдесетница. Ето кога започва и завършва Апостолският пост през 2026 г., какво е разрешено и забранено да се яде и да се прави, както и какъв е неговият духовен смисъл.

Кога започва и кога свършва Петровият пост през 2026 г.?

Началната дата на Апостолския пост не е фиксирана. Той започва седмица след честването на Петдестница. Това означава тази годин Апостолският пост започва на 8 юни. С него вярващите навлизат в период на духовна подготовка още в началото на лятото.

Кога свършва Апостолският пост през 2026 г.? Апостолският пост винаги завършва в навечерието на празниците на Петър и Павел. Следователно, през 2026 г. последният ден от поста е 28 юни, защото празникът на Петър и Павел се чества на 29 юни. Продължителността на Петровия пост през 2026 г. е три седмици.

Прочетете също: Петров пост 2025: Кога започва, какво трябва и НЕ трябва да се прави

Апостолският пост е установен в чест на апостолите Петър и Павел, които според църковното предание са се подготвяли за проповядването на Евангелието чрез пост и молитва. Основната цел на поста е духовно прочистване, контрол на емоциите и мислите и съсредоточаване върху молитвата и добрите дела. Постът в християнската традиция не е само ограничение в храната, но преди всичко работа върху вътрешното състояние на човек.

Какво и какво не можете да ядете по време на Петровия пост?

Петровският пост се смята за един от най-леките в църковната година, тъй като се случва през лятото, когато има пресни зеленчуци и плодове. Разрешени са консумация са зеленчуци и плодове, каши и зърнени храни, бобови растения, гъби, ядки, растително масло.

Апостол Петър е бил рибар и се смята за покровител на рибарите, така че риба и морски дарове са разрешени през повечето дни от поста.

Прочетете също: Пости 2026 - кога се падат и какво трябва да знаем за тях

По дни от седмицата по време на поста може да се яде следната храна:

Понеделник - топла храна без добавяне на олио;

Вторник - можете да ядете риба, топла храна с олио.

Сряда - може да се яде суха храна (ядки, сушени плодове, плодове, хляб).

Четвъртък - можете да ядете риба, топла храна с олио.

Петък - можете да ядете суха храна.

Събота и неделя - разрешени са риба, топли ястия с олио и чаша вино.

Какво не трябва да се прави по време на Петровия пост? В допълнение към хранителните ограничения, важни са и правилата за поведение на всеки, който пости. По време на поста се препоръчва да се избягват прекомерни забавления и празненства, кавги и конфликти, негативни емоции, консумация на алкохол, преяждане и преяждане, както и всякви други лоши навици.

Църквата позволява индивидуален подход към поста. Облекченията или пълният отказ от поста са позволени за бременни жени, кърмещи майки, деца, възрастни хора, хората със здравословни проблеми, военнослужещи и хора, извършващи тежък физически труд.

В този случай основното си остава духовното въздържание, а не строгите ограничения по отношение на храната.

Прочетете също: Петров пост 2025: Как да го спазваме правилно, пълен списък на забранените и разрешените храни по дни