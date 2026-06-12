Църковен празник на 13 юни: Какво НЕ бива да се прави утре, привлича нещастие

На 13 юни Православната църква почита паметта на мъченица Акилина. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник - какво трябва и какво не трябва да се прави утре.

Църковен празник на 13 юни

Света мъченица Аквилина живяла през III век във Финикия (сега територията на Ливан). Аквилина е отгледана в християнската вяра от детството си. От 12-годишна възраст тя започва да разказва на приятелите си за Христос, заради което е извикана при владетеля Волусиан. Въпреки обещанията му, момичето отказва да се отрече от вярата си и смело изповядва Христос. Заради това е подложена на жестоки мъчения.

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Според легендата, ангел се явил на момичето същата нощ и я излекувал. Когато на сутринта владетелят видял Аквилина жива и здрава, той бил ужасен и наредил да я екзекутират, но момичето починало, преди той да успее да осъществи плана си. Мощите на светицата по-късно били пренесени в Константинопол, където била построена църква в нейна чест.

Какво може и какво не може да се прави на 13 юни

В деня на празника на Света мъченица Аквилина вярващите се обръщат към светицата с молитви за изцеление от болести, помощ по семейни дела и домакински задължения. Земеделските производители молят за добра реколта. Смята се, че светицата е покровителка на жените, помага в отглеждането на деца и ги насочва по правилния път.

Съществувало е поверие, че ако на 13 юни сготвите зърнена каша или приготвите питки и почерпите с тях близките си или нуждаещите се, тогава в къщата ще има благоденствие и семейството ще се радва на здраве през цялата година.

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Според църковната традиция, на този ден, както и на всеки друг, гневът, завистта, унинието и отчаянието са неприемливи. Според народните поверия, най-добре е да се избягва тежка работа на полето и в градината на 13 юни. Вярва се, че трудът на този ден ще бъде безплоден, така че няма смисъл да се хващате за мотиката или лопатата. Оплакването от живота също трябва да се избягва – това само ще увеличи проблемите ви, а отказът от милостиня утре ще доведе до финансови затруднения.

На 13 юни предците ни са гадаели за времето и бъдещата реколта по някои знаци, свързани с този ден. Ако през деня е ясно и има много комари, това е знак за хубаво време. Силният аромат на цветя сутрин предвещава дъжд. Звездното небе в нощта на 13 юни вещае щедра реколта от гъби и горски плодове през лятото и есента. Освен това се смята, че ако първите краставици не са узрели до този ден, те ще имат горчив и воднист вкус.

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