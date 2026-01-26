Църковен празник на 27 януари: Какво не трябва да правите утре, носи беди и нещастия

Утре, 27 януари, в православния календар се чества пренасянето на мощите на Свети Йоан Златоуст. Празникът на пренасянето на мощите на Свети Йоан Златоуст е една от важните паметни дати в църковния календар, посветена на почитта на великия отец на Църквата, вселенския учител и блестящия проповедник на християнската вяра. Това събитие напомня не само за историческия факт за завръщането на честните мощи на светеца в столицата на Византийската империя, но и за дълбокото духовно помирение, тържеството на истината и възстановяването на църковната справедливост.

Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник.

Църковен празник на 27 януари

Свети Йоан Златоуст е роден около 347 г. в Антиохия. Получава блестящо светско образование, но съзнателно избира пътя на служенето на Бога. Известен със своя аскетизъм, дълбоко познаване на Светото писание и изключителна ораторска дарба, Йоан получава прякора Златоуст заради изключителната сила, красота и убедителност на своите проповеди.

През 395 г. е назначен за архиепископ на Константинопол. В тази си роля светецът безстрашно изобличавал моралните пороци на обществото, злоупотребите на духовенството и лукса на императорския двор. Именно неговата почтеност и вярност към евангелската истина довели до преследване, клевети и изгнание.

След няколко изпитания и изгнания, свети Йоан най-накрая е заточен в отдалечени части на Мала Азия. По време на трудното пътуване до мястото на следващото си изгнание, той умира през 407 г. в град Комана Понтика, като преди смъртта си произнася думите: „Слава на Бога за всичко“. Светецът е погребан в чужда земя, далеч от Константинопол, където е служил като архипастирски служител.

Повече от тридесет години след смъртта на свети Йоан Златоуст, в църковния и обществения живот на империята настъпват значителни промени. Синът на император Аркадий, император Теодосий II, осъзнава несправедливостта, извършена спрямо светеца, и изразява желание да помири Църквата и имперските власти с паметта на светеца.

През 438 г. по заповед на императора почитаемите мощи на Йоан Златоуст били тържествено пренесени от Комане в Константинопол. Според църковното предание, едва след искрено покаяние и молба за прошка е било позволено мощите да бъдат пренесени безпрепятствено, което се възприемало като знак за прошка от светеца към хората, които го обидили.

Народни поличби, обичаи и забрани на 27 януари

Топлото време и топенето на мокрия сняг означават, че затоплянето ще бъде дълго. Виелица днес означава, че зимата ще бъде сурова и дълга.

Според древни знаци, на 27 януари човек трябва да се държи особено сдържано. Препоръчва се да избягва работа с ножове, игли и други остри предмети. Вярвало се е, че всяка рана или порязване в деня на Йоан Златоуст е недобър знак и може да донесе беда, болест или житейски изпитания.

В православната традиция на този ден вярващите се обръщат с особена надежда към Свети Йоан Златоуст като небесен застъпник и ходатай пред Господа. В молитвите си те молят за просветление на ума, помощ в ученето, овладяването на науката и словото, както и за сила за преодоляване на духовната тъга, унинието и вътрешната празнота. Светецът отдавна се смята за покровител на семейния мир, хармонията и взаимното разбирателство между съпрузите.

