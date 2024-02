Дензъл Уошингтън и Спайк Лий правят римейк на класика от Акира Куросава

Криминалният трилър "High and Low" ще започне да се снима през март и ще бъде петият филм, режисиран от Лий и с участието на Уошингтън, след прочути хитове като "Малкълм Х". Все още не е определена премиерна дата за новия филм, който ще бъде пуснат по кината от независимия дистрибутор A24, преди да се стриймва в световен мащаб на Apple TV+.

Снимка: Getty Images

Apple не предостави никакви подробности за обстановката на новата англоезична интерпретация, чийто съавтор е Лий. Лий наскоро получи почетен "Оскар" за филмова кариера, включваща "Do the Right Thing" и "She's Gotta Have It", а през 2019 г. спечели конкурсен "Оскар" за сценария на "BlacKkKlansman".

Преди година пък стана ясно, че Дензъл Уошингтън ще е част от "Гладиатор 2".

Още: Димитър Маринов за новия си филм: Подписах договор, в който нямам право да гледам Дензъл Уошингтън в очите

Оригиналът на Акира Куросава

Оригиналният филм "High and Low", излязъл на екран през 1963 г., разказва историята на богат бизнесмен, който вярва, че синът му е отвлечен. В случай на сбъркана самоличност се оказва, че вместо него е отвлечен синът на шофьора му, което поставя бизнесмена пред дилемата дали все пак да плати откупа.

Куросава, считан за един от най-великите и влиятелни режисьори на всички времена, е режисьор на класики като "Рашомон" и "Седемте самураи". Филмът му "Икиру" наскоро беше адаптиран на английски език за номинираната за "Оскар" през 2022 г. драма "Живот" - филм, който пренася събитията от японската обстановка на оригинала в Лондон през 50-те години на миналия век, пише БГНЕС.

Още: Хенри Кавил: Секс сцените в киното нямат никакъв смисъл