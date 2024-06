Начало на снимките на предисторията на "Игра на тронове"

Започнаха снимките на предисторията на "Игра на тронове" , съобщиха от Warner Bros. Оригиналният HBO драматичен сериал "A Knight Of The Seven Kingdoms" вече се снима в Белфаст, Ирландия. Продукцията е адаптация на повестта на Джордж Р. Р. Мартин "Странстващият рицар".