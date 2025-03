Том Харди и Пиърс Броснан колят и бесят в новия сериал на Гай Ричи (ТРЕЙЛЪР)

Вече са ясни заглавието, трейлърът и датата на премиерата на новия сериал на Гай Ричи за глобалната организирана престъпност - "MobLand". Премиерата на сериала с участието на Том Харди, Пиърс Броснан и Хелън Мирън ще бъде на 9 юни. В "MobLand" участват звездни актьори, сред които Том Харди (Venom: The Last Dance, The Bikeriders), Пиърс Броснан (Die Another Day), Пади Консидайн (House of the Dragon), Джоан Фрогат (Downton Abbey), Лара Пулвър (Da Vinci's Demons), Ансън Бун (Pistol), Мандийп Дхилон (CSI: Vegas), Жасмин Джобсън (Top Boy), Джеф Бел (Top Boy), Даниел Бетс (Gentleman Jack), Лиза Дван (Bloodlands), Емили Барбър (Industry) и Хелън Мирън (1923).

Още за сериала

Като глава на организирано престъпно семейство, "MobLand" е посветен на героя на Броснан, който се бори за власт в глобален престъпен синдикат. От трейлъра става ясно, че момчето тежките поръчки на Броснан е именно маститият Том Харди, който е способен с един поглед едновременно да разтопи женските сърца и да смрази от ужас мъжките.

Продуциран съвместно с MTV Entertainment Studios и 101 Studios, сериалът се разпространява от Paramount Global Content Distribution.

Изпълнителни продуценти на MobLand са Кийт Кокс, Нина Л. Диас, Дейвид К. Гласър, Гай Ричи, Джез Бътъруърт, Ронан Бенет, Крис Тикиър, Айвън Аткинсън, Том Харди, Дийн Бейкър, Рон Бъркъл, Дейвид Хаткин и Боб Яри.

