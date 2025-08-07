Съдебна сага и в българската лека атлетика! Спряно е вписването на новото ръководство

Софийският градски съд спря вписването на новото ръководство на федерацията по лека атлетика. Информацията съобщават колегите от bTV Спорт. Исковата молба е от пловдивския клуб Актив 2013. Както е известно, на 1 август 2025 г. новият Управителен съвет на централата избра Георги Павлов за председател. Общото събрание премина със скандали, а бившият председател Иван Колев и още няколко клуба оспориха легитимността му.

"Съдът, като съобрази изложените от молителя доводи и взе предвид установеното от служебно извършената проверка по партидата на СОПД „Българска федерация по лека атлетика“, намира отправеното към съда искане за основателно. Съгласно чл. 19, ал. 7 от ЗТРРЮЛНЦ регистърното производство се спира въз основа на акт на съда на основание чл.536 от Гражданския процесуален кодекс или при предвидените в ТЗ случаи. Разпоредбата на чл. 536, ал.1, т.1 от ГПК гласи, че охранителното производство се спира, когато има дело относно правоотношение, което е условие за издаване на искания акт или е предмет на установяване с този акт", гласи част от документа, разпространен от bTV Спорт.

"От установените при служебната проверка обстоятелства, се установява, че е налице висящ спор относно законосъобразността на решенията на общото събрание на СОПД „Българска федерация по лека атлетика“, проведено на 01.08.2025 г. за избор на нов управителен съвет", продължава становището. По заявлението за вписване на новия УС все още няма произнасяне от длъжностното лице по регистрацията, като е посочено, че заявлението се обработва. Предвид изложеното, Съдът намира, че са налице предпоставките за спиране на регистърното производство", гласи позицията на съда, който определя да се спре процедурата по вписване на новото ръководство.

