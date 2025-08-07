Словенците притиснаха правителството заради Газа и Израел с протест под прозорците му (ВИДЕО)

Протест под надслов "Газа страда, а какво прави правителството?" се проведе на площада пред сградата на словенския кабинет на министрите в Любляна снощи, 6 август, съобщи националната телевизия РТВ Сло, цитирана от БТА. Протестиращите носеха празни чинии и лъжици като символ на глада в Ивицата Газа и призоваваха за пълно прекратяване на отношенията между Израел и Словения. Демонстрации има, въпреки че преди около седмица страната първа в ЕС наложи ембарго върху износа, вноса и транзита на оръжия за Израел.

Любляна вчера забрани и вноса и износа от и към незаконни израелски селища в окупираните палестински територии.

“Gaza can’t wait, cut Israel off now.”



Protesters march through Ljubljana to demand further measures against Israel after Slovenia introduced a ban on imports of goods produced in Israeli-occupied Palestinian territories and approved an additional aid package for Palestinians. pic.twitter.com/kGR5is50oC — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 6, 2025

За какво настояват протестиращите?

"Словения, като страна членка на ООН, е длъжна да действа така, както е предписано от международното право и институциите му в ООН - за приключване на геноцида, незаконната израелска окупация и апартейда. Тази отговорност не може да се отлага", пише в призива на организаторите.

Според протестиращите Словения трябва да въведе пълно военно ембарго на Израел, да прекрати всякакво икономическо, спортно, културно и академично сътрудничество и да се присъедини към делото за геноцид на Южна Африка срещу Израел в съда на ООН.

Междувременно словенският външен министър Таня Файон коментира в ефира на РТВ Сло, че вече наложените санкции срещу Израел са смело действие от страна на Любляна.

Снимка: Getty Images

Словенските власти смятат, че дават пример за останалите в ЕС

"Ние говорим през цялото време в Европейския съюз за санкции срещу израелското правителство. Призоваваме и осъществяваме натиск върху израелското правителство, за да се прекрати войната в Газа. Ние сме държава, която е обвързана с уважението към международното хуманитарно право", каза Файон и подчерта, че в момента Словения е пример за останалите европейски страни за това какво може да се направи за подобряване на ситуацията.

Тя допълни, че е трудно да се налагат национални мерки срещу Израел, особено икономически, тъй като търговската политика е част от политиката на Европейския съюз.

Какви действия се предприемат в България?

Вчера, на 6 август, у нас се проведе пресконференция на общественици и активисти, включително представители на "Амнести Интернешънъл България", Българското дипломатическо дружество, Асоциацията на европейските журналисти - България, Съюза на българските журналисти и др. Целта ѝ бе да разгласи подписка и призив срещу правителството да заеме "ясна позиция", че случващото се в Газа е геноцид и че Израел извършва военни престъпления: "Мълчанието е съучастие": Общественици призоваха държавата да признае геноцид в Газа.