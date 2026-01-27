Оставката на Румен Радев:

България винаги се е стремяла да е добре със силните. Ние сме всеядни - гледаме хем с едните, хем с другите

Думите от заглавието са на доц. Татяна Буруджиева и на доц. Петър Чолаков, във връзка с членството на България в т.нар. Съвет за мир на американския президент Доналд Тръмп.

Още: Това, че са акостирали там с лодка преди 500 години, не прави Дания собственик на Гренландия

"Ние не сме добре информирани какви са приоритетите и националните интереси", коментира доц. Буруджиева пред БНТ. А доц. Чолаков добави, че сега се търси "уникален балансьор" - хем да сме с Тръмп, хем с Европа, хем да не се караме с Путин, хем да се разбираме с китайците.

"Кой е най-голям гъвкар, кой е най-двуличен" - така доц. Чолаков описа какво се чака и посочи Бойко Борисов като майстор в тези извъртания.

Още: Лакеи в криза. Как да вземат примери от Борисов и Пеевски

