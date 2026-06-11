Моля, ако забележите някакво опозиционно действие, или просто говорене от Борисов и Пеевски спрямо антиевропейската политика на Румен Радев, незабавно ме информирайте

Думите от заглавието са на известния карикатурист Христо Комарницки - той визира официалния отказ на Радев и правителството му да помагат военно на Украйна. Но България не спира да продава оръжие на нападнатата от Владимир Путин държава - спира да дава оръжие и боеприпаси от резерва си.

"Драги Румене, обади се на Путин и дай рецептата за мира": Приятел на Украйна се възмущава от решението за оръжията

"Вече сме дали достатъчно": Радев обвърза спирането на оръжието за Украйна с европейското ни бъдеще