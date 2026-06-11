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Моля, ако забележите някакво опозиционно действие, или просто говорене от Борисов и Пеевски спрямо антиевропейската политика на Румен Радев, незабавно ме информирайте

11 юни 2026, 6:37 часа 1030 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno.com
Моля, ако забележите някакво опозиционно действие, или просто говорене от Борисов и Пеевски спрямо антиевропейската политика на Румен Радев, незабавно ме информирайте

Думите от заглавието са на известния карикатурист Христо Комарницки - той визира официалния отказ на Радев и правителството му да помагат военно на Украйна. Но България не спира да продава оръжие на нападнатата от Владимир Путин държава - спира да дава оръжие и боеприпаси от резерва си.

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цитати Румен Радев Христо Комарницки
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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