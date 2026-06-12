Качихте публичните финанси на шейна и я теглихте надолу по склона

"Вие качихте публичните финанси на една шейна, теглихте я надолу по склона, теглихте в парламента много партии 20 млрд. лв. дълг и сега настоявате за 2 месеца ние да върнем шейната отгоре обратно на върха и да има 3% дефицит и без заеми и да построим язовир на Места. Няма да стане. Да сте мислили навремето", заяви министър-председателят Румен Радев от парламентарната трибуна във връзка с критиките на "Възраждане" защо няма язовир на река Места в контекста на водоподаването към Гърция.

"Не се притеснявайте, българският национален интерес ще бъде защитен", отвърна Радев на проруската партия и се изненада, че "Възраждане" толкова са се загрижили за националните интереси на България.

Процедурата за свръхдефицит

Припомняме, че на 3 юни 2026 г. Европейската комисия препоръча България да бъде поставена в процедура по прекомерен дефицит. Очакваната новина, за която премиерът Румен Радев заговори още в края на миналата седмица, бе оповестена от изпълнителния орган на ЕС в рамките на пролетния Европейски семестър. Процедурата по прекомерен дефицит (ППДФ) е механизъм, който има за цел да гарантира, че страните членки на ЕС възстановяват или поддържат дисциплината в държавните си бюджети. ОЩЕ: България да бъде поставена в процедура по свръхдефицит: Препоръката на ЕК е факт, на ход е Съветът на ЕС