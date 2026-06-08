"Дори Хитлер не уби толкова рускоговорящи": Пророчеството за Путин, което се сбъдва

"Дори Хитлер не е убил толкова рускоговорящи в Украйна колкото Путин." Цитатът е взет от профила на потребителя в Х Вера Измайлова и е в съзвучие с доста подобни коментари в социалните мрежи. В пълно съзвучие е и с думи на Борис Немцов, изречени още през 2015 г., когато започнаха военните действия в Донбас.

И тук няма как да не допълним с последното изявление на руския външен министър Сергей Лавров - видеообръщението му от 6 юни, когато Русия отбелязва Деня на руския език. То е публикувано на сайта на руското МВнР и в него Лавров за пореден път заяви, че войната няма да спре докато не бъдат възстановени правата на рускоговорящите в Украйна:

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"Ще продължим решително да се противопоставяме на всякакви прояви на езикова дискриминация и русофобия, където и да се случват те. Задължително ще постигнем пълно възстановяване на правата на тези руснаци и рускоговорящи хора, срещу които е разгърнат открит терор от страна на неонацисткия киевски режим. Решението на този въпрос е сред условията за дългосрочното регулиране на украинския конфликт" (във видеото най-долу от 1:42 мин.).

Това изявление се прави от първия дипломат на Русия - страната, която сама разруши градовете и селата в източната и южна част на Украйна, точно там където най-много се говореше и говори и сега руски език. Само няколко примера:

Мариупол - сред най-тежко пострадалите градове след руските бомбардировки, в който огромна част от жилищните квартали и инфраструктурата бяха разрушени по време на обсадата през 2022 г.;

Бахмут - след месеци на интензивни боеве градът е почти напълно сринат;

Волноваха;

Маринка - практически унищожен, сраженията там продължиха няколко години;

Попасна - почти напълно разрушен след тежките артилерийски обстрели;

Волноваха - сериозно разрушен още през първите месеци на войната;

Северодонецк - по-голямата част от града е разрушена, особено индустриалните и жилищните райони;

Херсон - постоянно обстрелван и досега;

Одеса - ежедневно тероризирана;

Харков - под непрекъснати руски обстрели.

Та ако се върнем на цитата от началото - заличените от лицето на земята и обезлюдени или понесли изключително тежки щети украински селища, в които именно бе съсредоточена основната част от рускоговорящото население, май дават доста добра нагледна представа за това, което успя Владимир Путин да свърши откакто започна войната под мотото за "защита на рускоговорящите". (Впрочем налице е и тенденцията от началото на пълномащабната война в рускоговорящи преди райони на Украйна, като Харков, осезаемо да се засили употребата на украински език точно заради отношението на хората там вече към Путин и Русия.)

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След като хиляди хора, рускоговорящи предимно, в тези райони бяха избити, хиляди останаха без домове, Лавров, Путин и компания все още говорят за техните "права"? Наистина това е толкова цинично и гротескно, че чак е сюрреалистично.

И тук е мястото да припомним думи на Борис Немцов, които той каза още през 2015 г. и предрече онова, което наблюдаваме вече днес:

"Путин ще бъде ненавиждан също колкото и Хитлер."

"Войната с Украйна, с братския украински народ, започна Путин, той я продължава, той безумно се страхува от Майдана и носи пълната отговорност за това, което се случва там.(...) В 30-те години, германският народ, всички бяха очаровани от Хитлер, а сега Хитлер всички го ненавиждат. Абсолютно същото ще се случи с Путин."