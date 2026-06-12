Войната в Украйна:

Това е държава, която е запазила абсолютно всички структури, както Сталин им ги е построил

12 юни 2026, 8:00 часа 826 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Това е държава, която е запазила абсолютно всички структури, както Сталин им ги е построил

"От Брюксел до София всички подценяват". Това заяви създателят и собственикът на агенция БГНЕС Любчо Нешков, визирайки Сърбия, а думите от заглавието са негови и касаят какво представлява Сърбия според него. "Те се гордеят, че имат руско въоръжение със свърхзвукови ракети от Китай - в София разбират ли за какво става въпрос", предупреди той в сутрешния блок на bTV. И добави, че сръбският президент Александър Вучич говори за военен съюз срещу Сърбия на Балканите. От 10 години сърбите не са отворили нито една преговорна глава - "и някакви наивни политици в Брюксел им предлагат втора-трета категория членство. Те не искат първа категория".

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Нешков добави, че има официални документи, в които се говори за сръбски свят - Балканите са изправени пред много сериозна опасност, предупреди той. Според него, Сърбия иска на Балканите да се върне времето, когато е властвала Берлинската стена. Нормално ли е между България и Македония да няма никакво движение, попита Нешков.

"Решението е само едно - македонските лидери наистина да са македонци, да защитават македонския дневен ред", заключи собственикът на БГНЕС.

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Сърбия цитати Любчо Нешков сръбски свят
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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