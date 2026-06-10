Мазнинките това означаваха - директно захранване на някои хора декември месец, а пенсиите ги вдигаха с 3 лв.

Думите от заглавието са на бившия финансов министър и лидер на "Продължаваме промяната" (ПП) Асен Василев - той ги изрече в сутрешния блок на БНТ. Василев коментира пак темата с бюджета и бюджетния дефицит и изрично каза, че има и други държави с над 3% дефицит в ЕС и еврозоната, но няма процедура по свръхдефицит срещу тях. Той беше поставен пред въпроса дали по негово време като финансов министър не сме започнали да харчим повече и отрече, казвайки, че тогава е имало и периоди на излишъци.

Припомняме, че някои разходи по военна линия може да не се броят счетоводно към бюджетния дефицит - ЕК счита това за изключителни обстоятелства. По тази линия можеш да отидеш с 1,5% дефицит повече от границата от 3% и това да не ти се брои, но разходите трябва да са закупуване на военна техника, модернизация на инфраструктура и научна и развойна дейност във военната сфера.

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