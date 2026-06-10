За равнището на доходите на работещите имаме високи пенсии

Думите от заглавието са на Васил Велев, председател на Управителния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България. Той ги изрече в сутрешния блок на bTV - с уточнение, че можело да прозвучат странно и смешно, но това е истината. По думите му, България е стигнала до положение, при което пенсиите се плащат с данъци и заеми - пенсиите на бабите и дядовците сега ги плащат внуците им, обобщи той.

Велев каза още, че пенсионният коефициент на заместване в Европа е със средна стойност 63,4%, докато в България бил 69-70%. Това е коефициентът, показващ какъв процент от последната ви нетна заплата ще получавате като пенсия.

Васил Велев поддържа твърда позиция против "автоматизмите" за коригиране на заплатите - т.е. в посока нагоре, което и от синдикатите също подкрепят, но искат работещо решение как да бъдат променяни заплатите адекватно.

Още: Мазнинките това означаваха - директно захранване на някои хора декември месец, а пенсиите ги вдигаха с 3 лв.

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