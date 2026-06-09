Идете вижте на всеки пазар в София колко празни сергии има

Думите от заглавието са на председателя на Асоциация "Активни потребители" Богомил Николов. "Има нещо, което гони тези производители от сергиите", каза още той в сутрешния блок на БНТ, но не се нае да обясни какво точно е това, което гони въпросните производители. Той само констатира последствията - във веригата между производители и крайни потребители идват посредници и всичко се оскъпява.

Николов се закани и от асоциацията да проверяват сиренето в продуктите, чиито цени ще бъдат намалени след договорка между големите търговски вериги и новата власт. Не всички вериги обаче бяха на тази среща. "Не знам дали е в името на потребителите, не бяхме консултирани в нито един момент", каза Николов - ОЩЕ: Доброволното намаление на цените с 15%: Радев благодари на търговските вериги

Отделно Николов посочи, че преговори за сваляне на цени между власт и вериги е често срещана практика в Гърция, няма нищо лошо в това, обаче то не може да е основното в тази икономика. Затова той повдигна въпроса със сергиите - ОЩЕ: Био чери домати за 2 евро: Сравнение на цените в Испания и България (СНИМКИ)