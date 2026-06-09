Войната в Украйна:

Идете вижте на всеки пазар в София колко празни сергии има

09 юни 2026, 7:36 часа 334 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Идете вижте на всеки пазар в София колко празни сергии има

Думите от заглавието са на председателя на Асоциация "Активни потребители" Богомил Николов. "Има нещо, което гони тези производители от сергиите", каза още той в сутрешния блок на БНТ, но не се нае да обясни какво точно е това, което гони въпросните производители. Той само констатира последствията - във веригата между производители и крайни потребители идват посредници и всичко се оскъпява.

Николов се закани и от асоциацията да проверяват сиренето в продуктите, чиито цени ще бъдат намалени след договорка между големите търговски вериги и новата власт. Не всички вериги обаче бяха на тази среща. "Не знам дали е в името на потребителите, не бяхме консултирани в нито един момент", каза Николов - ОЩЕ: Доброволното намаление на цените с 15%: Радев благодари на търговските вериги

Отделно Николов посочи, че преговори за сваляне на цени между власт и вериги е често срещана практика в Гърция, няма нищо лошо в това, обаче то не може да е основното в тази икономика. Затова той повдигна въпроса със сергиите - ОЩЕ: Био чери домати за 2 евро: Сравнение на цените в Испания и България (СНИМКИ)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
цитати Активни потребители сергии Богомил Николов цени на храните
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Цитати
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес